"In 10mila alla Fiera Cavalli". Cantiano esulta e prepara il bis

"La prima domenica di Cantiano Fiera Cavalli è stato un successo senza precedenti. Un grande contenitore in numeri e qualità: equestre, gastronomica e ambientale. Un grazie a tutti, nessuno escluso, per aver contribuito a fare di questa fiera un evento di portata nazionale, orgoglio e vanto per tutto il nostro territorio. Abbiamo un patrimonio unico in mano, sta ora a noi preservarne la tradizione e garantirne la continuità e lo sviluppo futuro". Con questa parole il sindaco Alessandro Piccini traccia un bilancio della prima domenica di fiera al centro ippico La Badia di Chiaserna.

Numeri clamorosi: stimate oltre 10mila presenze dalla vendita del biglietto d’ingresso (3 euro). Tante le autorità presenti tra cui l’onorevole Mirco Carloni: "Il futuro della montagna, il futuro del Catria – ha detto – è legato intimamente al cavallo quindi, senza tante ipocrisie, cerchiamo di imboccare la strada giusta nella sapienza di chi cinquant’anni fa ha inventato questa fiera. Con l’impegno di tutti oggi abbiamo dato prospettiva e sviluppo a un evento che cinquant’anni fa qualcuno ha avuto l’intuizione di far nascere".

Soddisfazione anche per il consigliere regionale dei Civici Marche Giacomo Rossi: "Una marea di gente a questo evento sostenuto dalla Regione Marche grazie anche alla mia legge ‘Tutela e valorizzazione del cavallo del Catria’. È stato per me un onore e un piacere portare i saluti della Regione durante l’inaugurazione della manifestazione dove erano presenti anche i colleghi Baiocchi, Serfilippi, Lupini e l’assessore Biondi. Un ringraziamento a Comune, Provincia, Regione, Governo, associazione Allevatori Cavallo del Catria e a tutte le associazioni e i volontari che hanno fatto ripartire alla grande questo appuntamento dopo un anno dalla devastante alluvione che ha colpito queste zone".

Ora, il prossimo appuntamento è per domenica prossima quando la storica rassegna prevede, tra gli altri momenti, l’introduzione del tema del turismo sostenibile ben riassunto in questo grande evento che unisce all’unicità del cavallo, la bellezza del contesto ambientale, le eccellenze agroalimentari, lo sport equestre, trekking e bike. Per il resto il solito format che comprende da un lato lo spazio cavalli con le iniziative e le gare del centro ippico, la valutazione dei migliori capi con gli allevatori del cavallo del Catria, gli spettacoli e gli intrattenimenti equestri. Dall’altro, nello spazio adiacente, una vasta area dedicata ai prodotti tipici e alle eccellenze del territorio assieme a una ricca offerta enogastronomica e di intrattenimento musicale.

Amedeo Pisciolini