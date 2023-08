In 1700 senza il medico di base I pensionati rimettono il camice

Probabilmente è vero che ci sono delle professioni delle quali non si svestono mai i panni, nemmeno dopo la pensione. Succede a Monte Grimano Terme e Montecerignone, dove i 1700 cittadini in totale, dopo le dimissioni del precedente dottore continueranno ad avere il servizio del medico di medicina generale garantito grazie a medici in pensione che però torneranno in attività per "coprire" il territorio.

Questo metodo era stato utilizzato anche a Sassocorvaro fin dall’estate 2020 proprio per la difficoltà di reperire medici di medicina generale, specie nei territori periferici. Nei due comuni dell’entroterra il sistema entrerà in funzione dal primo settembre e ad annunciarlo è il Direttore Generale dell’Ast, azienda sanitaria territoriale, Pesaro Urbino Nadia Storti, dopo che nei giorni scorsi i sindaci dei due comuni avevano annunciato di star lavorando a una risposta visto che il precedente medico, titolare dell’incarico, aveva comunicato la cessazione dell’attività.

"Immediatamente – spiega Nadia Storti – si sono messi al lavoro la direzione del distretto di Urbino, insieme alla Dirigente Amministrativa della Medicina convenzionata, per trovare un sostituto per i tanti pazienti che risiedono in quei comuni, dove il medico di base è un importante punto di riferimento. Non è stato facile, in così poco tempo, trovare una soluzione ma grazie alla disponibilità di alcuni medici pensionati che turneranno, riusciremo a dare assistenza ai pazienti in entrambi i comuni". Nella nota dell’Azienda sanitaria territoriale si precisa che i cittadini dovranno comunque scegliere di iscriversi alle liste dei medici di medicina generale attualmente disponibili, servizio che l’Ast attiverà direttamente nei due comuni, ma sarà poi cura dell’azienda registrarli automaticamente nella lista del nuovo medico di medicina generale non appena verrà conferito l’incarico.

Il rischio per i pazienti dei due comuni era di essere redistribuiti in vari comuni dell’entroterra tra Macerata Feltria, Mercatino Conca e Sassocorvaro-Auditore.

"I medici che turneranno – continua il direttore generale dell’Azienda, Storti – saranno presenti sul territorio quattro giorni a Montegrimano Terme e quattro giorni a Montecerignone". E ancora: "Un presidio di salute - precisa la Storti – che avrà a disposizione anche un infermiere di comunità per prestazioni che, in un territorio come quello dell’entroterra, sono fondamentali per evitare di fare spostare dalla loro residenza i pazienti".

An. An.