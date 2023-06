In 300 a Fano per il primo concorso corale ’Fanum Fortunae’

A 50 anni, l’Incontro internazionale Polifonico Città di Fano partorisce una nuova importante iniziativa. Si svolgerà infatti domenica, nella Pinacoteca San Domenico, il primo concorso corale nazionale "Fanum Fortunae", istituito quest’anno in occasione dei festeggiamenti del 50° anniversario del Festival Polifonico. "Questo concorso, che segue una serie di proposte musicali promosse dal festival a partire dal febbraio scorso - ha spiegato il presidente Giuseppe Franchini - rappresenta una novità assoluta". A iscriversi ben 21 gruppi provenienti da 9 regioni italiane, un risultato straordinario se si tiene conto che il ben più blasonato festival di Arezzo ne raccoglie in media 7. "L’appuntamento richiamerà a Fano oltre 300 persone tra coristi, direttori e accompagnatori - ha aggiunto la voce solista Valentina Tomassoni -, molte delle quali soggiorneranno in strutture alberghiere del territorio fanese".

A entrare nel merito dell’organizzazione è stato il direttore artistico del festival, Lorenzo Donati. "Il concorso si svolgerà in un’unica giornata e i cori iscritti si confronteranno in quattro categorie distinte: 7 gruppi per la categoria ’cori a voci miste’, 3 per ’cori a voci pari’, 7 per ’ensemble vocali’ e infine 4 per la categoria ’cori under 20’. La fase concorsuale si svolgerà dalle 10 alle 15.45 circa e ogni gruppo dovrà presentare tre brani. Dalle 16 avrà invece inizio un concerto che raccoglierà insieme tutti i cori partecipanti, a cui spetterà l’esecuzione di un brano ciascuno. A seguire la cerimonia di premiazione. Al primo classificato spetteranno 1000 euro e un concerto all’interno dell’iniziativa; al secondo e al terzo verrà assegnato un diploma. In giuria cinque musicisti di chiara fama: Fabrizio Barchi, Serena Marino, Stefania Piccardi, Maurizio Sacquegna, Giuliano Viabile". Ingresso libero.

ti.pe.