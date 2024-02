In 300 a tavola per i 90 anni di don Luigi: "Forse in questi anni qualcosa ho seminato"

di Anna Marchetti

I 90 anni di don Luigi Spallacci festeggiati, domenica, dalla comunità di Sant’Orso. Un traguardo che la parrocchia ha voluto celebrare facendo ritrovare a don Luigi, parroco di Santa Maria Goretti per 34 anni, tutte le persone che, nell’arco dei decenni, lo hanno conosciuto e seguito. Don Luigi ha lasciato un segno importante a Sant’Orso, "nostro parroco – ricordano i parrocchiani – dal 1968 al 2002, primo prete e fondatore della parrocchia di Santa Maria Goretti. Grande emozione e bellissima festa insieme agli amici e alle associazioni che sono passate nella vita di don Luigi: auguri da parte di tutto il quartiere. Il Signore conceda a don Luigi ancora forza per trasmettere il vangelo".

Don Luigi si è occupato di Sant’Orso già prima del ‘68, quando era con don Achille Sanchioni, alla chiesa di San Leonardo. Per il sacerdote, quella di domenica, è stata una giornata intensa iniziata con la celebrazione delle messe, alle 10 nella chiesa di Tre Ponti e alle 11.15 in quella di Santa Maria Goretti. Al termine don Luigi ha avuto il piacere di trattenersi a lungo sia con i fedeli sia con i numerosi bambini presenti. Poi la conclusione della bella giornata con il pranzo alla cooperativa Tre Ponti, al quale hanno partecipato 300 persone. Tra loro l’attuale parroco don Giuseppe Marini, a Sant’Orso da circa due anni, dopo Giuseppe Tintori attuale parroco di Fenile, e don Giorgio Giovanelli.

"E’ stata una bellissima giornata – commenta don Giuseppe – ricca di entusiasmo". Quasi stupito del calore della gente, il protagonista della festa. "E’ stata una meravigliosa sorpresa – ha commentato don Luigi – a cui non avrei mai pensato. Domenica ho visto le chiese di Tre Ponti e Santa Maria Goretti piene di gente come difficilmente succede negli ultimi anni. Mi sono chiesto il perché di tanta presenza, forse in questi anni qualcosa ho seminato". E ancora don Luigi: "A chi mi faceva gli auguri per i miei 90 anni ho ricambiato richiamando l’attenzione sulla Quaresima periodo nel quale, come suggerisce Papa Francesco, bisogna pregare molto". Tra gli artefici della festa anche Luciano Cecchini, l’ex presidente della Carnevalesca, da sempre vicino a don Luigi: "Fin da giovane dedicava il suo tempo libero a organizzare le recite e le gite in parrocchia". Don Luigi, che dopo Sant’Orso, per dieci anni è stato alla parrocchia di Rosciano, oggi è ospite della Casa del Clero.