In 44 lasciano la scuola. Prof e presidi in pensione, emozioni in Comune:: "Resterete un riferimento"

Sono 44 i docenti e i dirigenti scolastici che quest’anno hanno raggiunto la pensione e che ieri mattina hanno ricevuto il saluto e il ringraziamento del Comune di Pesaro per il lavoro svolto durante tutti questi anni. "Abbiamo voluto questo momento di celebrazione per ringraziarli per il loro impegno costante, sempre in prima linea al fianco dei nostri ragazzi – dice Camilla Murgia, assessora alle Politiche educative –. Sono certa che, anche se non più all’interno della scuola, continueranno a dare un contributo alla comunità anche in altre forme". D’accordo anche il sindaco Andrea Biancani: "Vi ringraziamo per aver dedicato gran parte della vita alla formazione dei ragazzi. Un lavoro molto impegnativo – dice – soprattutto quando ci si trova di fronte a ragazzi che vivono fasi della crescita delicate e gli insegnanti diventano un punto di riferimento". I docenti e i dirigenti presenti sono stati poi chiamati uno ad uno per ricevere una pergamena omaggiata dal Comune, dove è stata riportata una frase di Albert Einstein: "E’ l’arte suprema dell’insegnante, risvegliare la gioia della creatività e della conoscenza". Visibilmente emozionati, alcuni insegnanti hanno sottolineato la grande collaborazione che a Pesaro si è creata tra dirigenti, docenti e Comune: "In questi anni abbiamo lavorato insieme ed in armonia – hanno detto – grazie a questo siamo stati in grado di raggiungere molti obiettivi".

Questi i quarantaquattro docenti e dirigenti scolastici andati in pensione: Angela De Marchi (dirigente) e Carla Cabras dell’Istituto comprensivo Gaudiano; Tiziana Biagiarelli, Giovanna Scarpa e Anna Maria Cardellini dell’Ic Pirandello; Serena Pagliai e Rita Urbinati dell’Ic Villa San Martino; Silvia Bertulli, Patrizia Casoli, Marisella Marcolini e Roberto Spano dell’Ic Alighieri; Antonella D’Angeli e Fabiola Pratelli dell’Ic Olivieri; Bruna Mencarelli (dirigente), Antonio Rosa, Paola Carullo, Francesca Gauzzi ed Emanuela Bonetti dell’Ic Galilei; Emanuela Gennari del nido Lilliput; Tiziana Ciaroni del nido Aquilone; Lidia Maria Mariotti, Susanna Montesi, Simonetta Marongiu e Sergio Sebastianelli del Bramante-Genga; Berardo Berardi, Anna Gloria Brigidi, Leonardo Fulgenzi, Rita Meletti, Ivana Peruzzini, Anna Rita Valeri e Michele Gambrioli del Cecchi; Patrizia Adrualdi, Claudia Amatori, Nicoletta Boccolini, Anna Maria Camilloni, Claudia Ferrari, Franca Foronchi e Antonio Marabello del Mamiani; Anna Maria Marinai (dirigente), Silvana Canducci del Benelli e Alfredo Bottazzo, Stefania Margutti, Roberto Romagnoli e Marilena Rossi del Marconi.

Alice Muri