In 450 al ’camp’ della Croce Rossa

FANO

Quest’anno si svolge a Fano (oggi la giornata conclusiva) il campo formativo regionale della Croce Rossa Italiana. Si chiama "CRI FOR.MA." e ha come obiettivo quello di coinvolgere quanti più volontari nella preziosa missione di rispondere alle esigenze delle comunità locali, soprattutto in caso di emergenze e diffondere i valori della cittadinanza attiva e della prevenzione. All’interno del Campo che si conclude oggi al Centro di formazione professionale Don Luigi Orione (in via IV Novembre), le proposte formative per i 450 intervenuti sono state tantissime. Oggi alle 12.30 un appuntamento per il progetto "Città Cardioprotette": 12 nuovi defibrillatori verranno infatti donati dal presidente dell’Epap ai Comitati di Croce Rossa Italiana coinvolti nel cratere sismico.