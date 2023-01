In 60 per il tuffo di Capodanno "Il modo migliore per partire"

Quasi 60 persone hanno partecipato al tradizionale bagno in mare del primo giorno dell’anno nella spiaggia di ponente, tra Bagni Tino e la Rotonda Bruscoli anche grazie alla tempertaura mite: 15 gradi all’esterno e 10 in acqua. Circa duemila curiosi hanno applaudito i coraggiosi del tuffo nell’Adriatico. Diverse new entry hanno aderito alla manifestazione spontanea e risposto all’appello di Alessandro Bischi che prende il bagno in questa data dal 1995 e che, per impegni familiari, in questa occasione lo ha anticipato alle ore 10 tuffandosi davanti ai Canottieri. "Sì, sono contento di questa importante partecipazione e che questa tradizione continui; oggi ho 55 anni, la prima volta ne avevo 27". Buona, come sempre, la partecipazione femminile, erano ben dieci: la nutrizionista Sara Ranocchi "Sempre bello fare il bagno in questo giorno anche se sono andata a dormire alle 4; ottima la temperatura e quindi ho fatto 4 tuffi"; l’infermiera Stefania Nicoletti, l’osteopata Barbara Battisti: "Abbiamo bissato il tuffo dello scorso anno, il secondo meglio del primo" con l’amica Elisa Tamburini, amministratrice di condominio, le fanesi Monica Mei, commessa e la professoressa d’inglese Giovanna Bruni con il marito Luca Casiraghi e le new entry, le pesaresi, l’imprenditrice Selene Ragnetti, la custode Lorella Ferri, la sarta Vida Giorgini e Sabina Rombaldoni, impiegata giunta da Urbania per stare con il compagno Stefano Gorini. Presenti alcuni fanesi, tra cui il vigile urbano Fabrizio Busca, l’impiegato Mirco Pasquini e il pensionato Paolo Vedovi.

Quest’anno il meno giovane all’anagrafe è risultato il 65enne, essendo nato l’8 ottobre 1957, artigiano Maurizio Venturi insieme al figlio ventenne Enrico, che ha superato di un solo un mese il veterinario Roberto Ridolfini e il giornalista milanese Aldo Ballerini. "Sono contento di essere il meno giovane – ha detto Venturi –; per me è fantastico, davvero stimolante, quando esci dall’acqua hai la sensazione di stare meglio e poi bevo in compagnia un buon bicchiere di vino e quindi a pranzo con mia moglie che ha controllato il mio tuffo". Tra i presenti, anche se non si è tuffato, con un bel costume e tanta coreografia "Nonno Bolla", Massimo Magi con le sue 72 primavere di simpatia. Tra i più giovani due 14enni, il pesarese Andrea Lodovici e lo svizzero di Vacallo Alessandro Rovira insieme al fratello 18enne Riccardo ospiti a Pesaro della nonna Maria Rossi. Tra gli affezionati, il pittore edile Stefano Tonelli: "Un’esperienza unica che ti dà una carica speciale con tanta adrenalina e che ti toglie molte negatività"; Simone D’Angelo, bancario; Emiliano Di Carmine e William Zacchilli della Rivacold; Simone Andreatini, tabaccaio di Soria; Giacomo Ragaini con il figlio Andrea, Rinaldo Giunta, Giancarlo Giancarli, Mauro Della Dora, Daniele Grati, Luca Morrichini, Corrado Ugolini e l’artista Abel Zeltmann. All’esordio il bagnino Luca Giordano, l’informatico Gianluca Pallucchini e lo chef 32enne pugliese che lavora a Zurigo.

Luigi Diotalevi