"In 8 anni 35 parchi. Novità ai Passeggi e Rocca"

"In 8 anni, 35 parchi per fare del gioco e delle aree ludiche l’architettura della città. Inoltre stiamo progettando il Parco delle Meraviglie ai Passeggi e la riqualificazione dei giardini davanti alla Rocca Malatestiana". L’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori ribadisce l’impegno dell’Amministrazione comunale per il potenziamento delle aree legate al benessere, in tutti i quartieri cittadini. Dopo la riqualificazione di Fano 2, Brunori annuncia 4 nuove aree verdi: il parco di via di Villa Giulia a Gimarra, mentre in in via Boccioni alla Paleotta nell’area del campo di basket sono state ripristinato tutte le strutture di gioco che nel tempo erano state smantellate in quanto fatiscenti. Inoltre in via del Petrisco a Cuccurano sono stati installati nuovi giochi e altri saranno posizionati a breve, infine in via dei Lecci sono stati sostituiti tutti i gioco che versavano in pessime condizioni.

"Investire nei quartieri – commenta l’assessore Brunori – significa creare spazi per il benessere. Grazie ai nuovi interventi riusciamo a dare una risposta efficace in due direzioni: da un lato garantiamo più sicurezza ai più piccoli che nel gioco si devono sentire liberi di esprimersi e di vivere appieno il divertimento, mentre dall’altro andiamo a potenziare i luoghi di socialità e di crescita dove il gioco diventa perno dell’apprendimento e dello sviluppo. Le famiglie sono parte integrante di questo processo perché gli adulti che giocano e si divertono hanno una marcia in più".

"Siamo al lavoro – prosegue Brunori – per la progettazione del Parco delle Meraviglie all’interno dei Passeggi, luogo tanto caro ai fanesi e alla nostra comunità. La proposta in questo caso è arrivata dal Consiglio dei Bambini, non appena possibile cercheremo di finanziarlo. Sempre all’interno di una visione di città partecipata, i ragazzi del liceo Torelli, nell’ambito del percorso alternanza scuola lavoro, hanno presentato un progetto di riqualificazione dei giardini di fronte alla Rocca Malatestiana. Questa è la testimonianza dell’importante voce delle nuove generazioni che vogliono offrire il proprio contributo per migliorare la città e renderla sempre più attraente". L’amministrazione ha fatto e sta facendo la sua parte assicurando "ai più piccoli il divertimento in totale sicurezza e la possibilità di esprimersi e di socializzare in nuovi punti di aggregazione insieme alle proprie famiglie".

an. mar.