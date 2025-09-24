In arcidiocesi gli storici disegni firmati da Gallucci

Sono stati collocati nell’atrio del palazzo vescovile i sei disegni su cartone con tecnica a carboncino realizzati a suo tempo dall’artista pesarese Alessandro Gallucci quali bozzetti preparatori delle vetrate che decorano l’attuale abside della Cattedrale, essendo le precedenti andate distrutte durante la seconda guerra mondiale. I cartoni monocromi (cm 311x123 cm) sono stati donati all’Arcidiocesi, in occasione della festa del patrono San Terenzio, dalla Fondazione Cassa di Risparmio.

Essi rappresentano santi e beati legati alla città, primo fra tutti San Terenzio, patrono di Pesaro, raffigurato sia come soldato romano martire che come vescovo, versione quest’ultima scelta per le vetrate del Duomo. "Ringrazio – ha detto il Vescovo Sandro Salvucci - la Fondazione Cassa di Risparmio nella persona di Marco Cangiotti per il pensiero che ha avuto di donare i cartoni di Gallucci. La sinergia sottolinea l’importanza di trovarci uniti attorno ai simboli, come sono anche queste opere d’arte, sia nella loro fase embrionale, rappresentata dai cartoni, che nell’opera finale che possiamo ammirare nell’abside della Cattedrale. Una comunità ha bisogno più che mai nei tempi che viviamo di elementi unificanti che ci permettano di ritrovare una unità al di là delle diversità. Siamo alla vigilia della festa del patrono della città e quindi è anche un appello a vivere questa festa come un’occasione per ritrovarci come parte di una comunità più grande, cittadina. Qui parliamo di un simbolo religioso dove forse non tutti si riconoscono ma tutti riconosciamo il valore di riportare alla memoria chi è simbolo di rifermento per la comunità. Dunque l’augurio è che anche la città di Pesaro viva la festa di San Terenzio come un’occasione per ritrovare quel senso di comunità e di unità". "Esprimo soddisfazione - ha detto Cangiotti – perché si è valorizzato un deposito importante che era nella Fondazione Montani Antaldi. I cartoni, sottoposti a ripristino conservativo a cura della dottoressa Selene Chersicla, tornano fruibili al pubblico come elemento in cui la comunità religiosa e quella civile pesarese si possono ritrovare".

"Una testimonianza artistica fondamentale non solo per la Chiesa di Pesaro ma per la memoria cittadina – afferma Filippo Alessandroni, direttore dei Beni Culturali ed Artistici dell’Arcidiocesi. Sono tutte iconografie di santi e beati che si pongono a protezione della città di Pesaro, esempio di fede attiva che si riverbera sulla vita quotidiana e contemporanea dei pesaresi". Maria Rita Tonti