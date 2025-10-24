In arrivo 1,7 milioni di euro per fare nuovi tratti di ciclabile cittadina

Galeotto è stato il finanziamento ministeriale, assegnato alla Regione, di 2.450.000 euro, "che premia e rafforza – ha annunciato il sindaco Andrea Biancani – il ruolo di Pesaro come città della bicicletta. Infatti le nuove risorse daranno avvio a nuovi interventi su 12 km di piste ciclabili, tra Colombarone e Fosso Sejore". La notizia arriva dopo l’approvazione in Giunta del documento che prevede la realizzazione e la gestione dei tratti della europea Ciclovia Adriatica, in città. "Dei nuovi fondi disponibili – spiega l’assessora alla Mobilità Sara Mengucci – 1.750.000 euro saranno riservati per la costruzione di nuovi tratti ciclabili e 700.000 euro per le manutenzioni straordinarie da fare sui percorsi già esistenti. Questi saranno migliorati e resi più sicuri e meglio accessibili. Gli interventi saranno concentrati nei tratti della Ciclovia Adriatica, individuati da Ministero e Regione insieme all’Amministrazione comunale. Sono: Colombarone, Siligata, Le Logge, via Timavo, lungo la ciclabile del Foglia, viale Trieste dal Porto a Fosso Sejore".

Il percorso è razionale: "Collega la città da “nord a sud” – spiega Biancani – perché interessa i quartieri di Colombarone, Vismara, Cattabrighe, Torraccia, Tombaccia, Soria, Centro Storico e Mare. Sono punti strategici del territorio che verranno valorizzati attraverso la realizzazione di nuovi tratti di piste ciclabili e manutenzioni importanti: ad esempio sono previste riconnessioni tra linee della Bicipolitana, adeguamento delle barriere di sicurezza, nuova segnaletica, sistemazione di cedimenti e miglioramento del fondo viabile. Stiamo costruendo una rete ciclabile pensata non solo per i turisti, ma soprattutto per i cittadini". E infine: "l’amministrazione – conclude il sindaco – è in attesa che la Regione completi il progetto esecutivo della ciclabile che collega l’attuale pista sul Foglia con Borgo Santa Maria. E’ un itinerario importante, per garantire sicurezza a chi si sposta in bicicletta da Borgo Santa Maria al centro".