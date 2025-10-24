Amor di patria
Sergio Gioli
Amor di patria
Pesaro
CronacaIn arrivo 1,7 milioni di euro per fare nuovi tratti di ciclabile cittadina
24 ott 2025
SOLIDEA VITALI ROSATI
Cronaca
In arrivo 1,7 milioni di euro per fare nuovi tratti di ciclabile cittadina

Galeotto è stato il finanziamento ministeriale, assegnato alla Regione, di 2.450.000 euro, "che premia e rafforza – ha annunciato il...

La bicipolitana, è la rete di ciclabili lunga oltre 100 chilometri che si ricollega con la Ciclovia Adriatica. In foto l’eurodeputato Ricci e il sindaco Biancani

Galeotto è stato il finanziamento ministeriale, assegnato alla Regione, di 2.450.000 euro, "che premia e rafforza – ha annunciato il sindaco Andrea Biancani – il ruolo di Pesaro come città della bicicletta. Infatti le nuove risorse daranno avvio a nuovi interventi su 12 km di piste ciclabili, tra Colombarone e Fosso Sejore". La notizia arriva dopo l’approvazione in Giunta del documento che prevede la realizzazione e la gestione dei tratti della europea Ciclovia Adriatica, in città. "Dei nuovi fondi disponibili – spiega l’assessora alla Mobilità Sara Mengucci – 1.750.000 euro saranno riservati per la costruzione di nuovi tratti ciclabili e 700.000 euro per le manutenzioni straordinarie da fare sui percorsi già esistenti. Questi saranno migliorati e resi più sicuri e meglio accessibili. Gli interventi saranno concentrati nei tratti della Ciclovia Adriatica, individuati da Ministero e Regione insieme all’Amministrazione comunale. Sono: Colombarone, Siligata, Le Logge, via Timavo, lungo la ciclabile del Foglia, viale Trieste dal Porto a Fosso Sejore".

Il percorso è razionale: "Collega la città da “nord a sud” – spiega Biancani – perché interessa i quartieri di Colombarone, Vismara, Cattabrighe, Torraccia, Tombaccia, Soria, Centro Storico e Mare. Sono punti strategici del territorio che verranno valorizzati attraverso la realizzazione di nuovi tratti di piste ciclabili e manutenzioni importanti: ad esempio sono previste riconnessioni tra linee della Bicipolitana, adeguamento delle barriere di sicurezza, nuova segnaletica, sistemazione di cedimenti e miglioramento del fondo viabile. Stiamo costruendo una rete ciclabile pensata non solo per i turisti, ma soprattutto per i cittadini". E infine: "l’amministrazione – conclude il sindaco – è in attesa che la Regione completi il progetto esecutivo della ciclabile che collega l’attuale pista sul Foglia con Borgo Santa Maria. E’ un itinerario importante, per garantire sicurezza a chi si sposta in bicicletta da Borgo Santa Maria al centro".

Bicicletta