In arrivo altri fondi Pnrr Al Comune ben 1,8 milioni

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze anche con il Fondo Opere Indifferibili premia ancora una volta il Comune di Pesaro, con un contributo aggiuntivo del 10% delle opere finanziate dal Pnrr, corrispondente al massimo importo concesso per la parziale compensazione degli aumenti dovuti alle materie prime. Lunedì prossimo il consiglio comunale, con una delibera presentata dall’assessore al Fare Riccardo Pozzi, modificherà il piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025 per incamerare questo ulteriore finanziamento di un milione 820mila euro.

Questa ulteriore variazione del Piano triennale delle opere pubbliche, vedrà l’incremento di fondi per opere che spaziano dai contenitori culturali, alla scuola e alle varie cittadelle dello sport. Nello specifico la realizzazione del polo d’infanzia di Via Rigoni (incremento di 370mila euro); la Cittadella dello sport area Palas (incremento di 150mila euro); lo Stadio del baseball (incremento di 100mila euro); la Cittadella del basket di Via Togliatti (incremento 400mila euro); il Restauro e risanamento strutture ed affreschi di Palazzo Mazzolari Mosca (incremento 800mila euro).

"Esprimo grande soddisfazione per l’imminente recupero interno fino al piano nobile di Palazzo Mazzolari Mosca con gli affreschi ricchi di raffaellesche e raffinate scene decorative, che necessitano di un intervento urgente di restauro pittorico – dice la Presidente della Commissione Cultura Anna Maria Mattioli – entro il 30 Luglio verrà affidato il cantiere e finalmente questa importante opera storica del grande maestro Giannandrea Lazzarini, che il Comune di Pesaro ha ricevuto in eredità dalla marchesa Vittoria Toschi Mosca, potrà tornare agli antichi splendori". Infine Lorenzo Montesi, Presidente della Commissione Lavori Pubblici, sottolinea l’importanza del recupero di luoghi sportivi come la Cittadella del Basket.