In arrivo il super gasdotto che taglia l’Appennino

Se ne parla da 18 anni e non senza polemiche, ma ora sembra che sia diventata una priorità del governo il completamento (nel giro di 2 o 3 anni) del supergasdotto della ‘Linea Adriatica’ che nel suo tracciato (115 Km) interesserà alcuni comuni della provincia di Pesaro-Urbino. Nello specifico si tratta del tratto Foligno – Sestino, che per quasi 700 chilometri da Massafra (Taranto) dovrebbe, dopo aver attraversato dieci regioni, arrivare a Minerbio (Bologna). Ad Apecchio l’opera interesserà (per 10,88 Km) la zona del ‘Molino dei Tacconi’ per salire verso Cà Chignoni, Pianaiole, attraversare la Strada Apecchiese dove recentemente è stata oggetto di un movimento franoso (sistemato dalla Regione) per poi passare per Chiscorni, Pian Poleo, il Monte dei Sospiri dove c’è il Parco Eolico. Da qui raggiungerà il territorio di Mercatello sul Metauro interessando anche la zona dove dovrà passare la Superstrada Fano Grosseto e da qui Borgo Pace e poi Sestino. E’ di martedì 12 settembre l’ultima conferenza dei servizi indetta dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito del procedimento di autorizzazione del gasdotto Foligno – Sestino. Un procedimento riattivato dopo diversi anni considerando che il decreto di Valutazione di impatto Ambientale era stato rilasciato nel mese di maggio 2011. Come è noto il Consiglio Comunale di Apecchio con deliberazione n. 39 del 09 settembre del 2014 aveva espresso parere non favorevole al progetto di costruzione del metanodotto "lotto Foligno-Sestino DN 1200 (48). Cosa ribadita nei giorni scorsi anche con nuove motivazioni. Il Ministero ha convocato una nuova conferenza dei servizi per il prossimo 18 ottobre. am.pi.