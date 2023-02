"In arrivo nave Ong con decine di profughi" Ricci fa scattare l’allerta, poi il dietrofront

di Maurizio Gennari

Sembrava certo ieri mattina l’arrivo della nave Ong, la Sea Eye 4, battente bandiera tedesca, al porto di Pesaro. A bordo, 109 migranti di cui 35 bambini. Invece contrordine nel pomeriggio: andrà a Napoli. A darne la notizia era stato intorno alle 12 il sindaco Matteo Ricci, che dava per scontato l’arrivo qui dopo aver avuto l’informazione in prefettura. Ma così non è stato. Solo che in quel momento si pensava a come trovare un tetto ai profughi. Ma poi nel pomeriggio il ministero degli Interni ha annullato l’approdo a Pesaro. Se fosse arrivata non sarebbe stato comunque un approfo facile con i suoi 77 metri di lunghezzza e con un pescaggio di 3 metri e mezzo.

Ieri mattina il caso dei migranti era stato argomento del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato in Prefettura. "E ne è previsto un altro perché c’è il problema dei minori", diceva il sindaco Matteo Ricci dando ormai per certo l’arrivo in porto della Sea Eye 4. "Durante il vertice di questa mattina da quello che si è capito tutti gli adulti che sbarcheranno nel nostro porto – commentava Ricci – verranno poi convogliati in altre strutture fuori città. Il problema vero saranno i 35 bambini che sono a bordo – continuava Ricci –. Da una prima ricognizione che ho fatto con i miei assessori in questo momento i posti che sono disponibili per accogliere i minori sono 4-5 in totale, troppo pochi per qualunque forma di accoglienza".

La nave annunciata a Pesaro e poi dirottata altrove sarebbe dovuta arrivare in Italia prima con a bordo i soli 35 bambini raccolti nel golfo della Sirte. Poi il comandante ha invertito la rotta per andare a raccogliere altri migranti. La decisione comunicata nel tardo pomeriggio di ieri al Prefetto ha bloccato la macchina dell’accoglienza che si era messa in moto tra Capitaneria, forze dell’ordine, Croce Rossa e Protezione civile, impegnate ad organizzare l’accoglienza sul piazzale davanti al molo con una serie di tende da allestire in grande fretta.

Ricci non diceva no ai profughi ma aveva dichiarato pubblicamente che riteneva una follia lasciare tantissime persone, soprattutto bambini, in mare per giorni per arrivare dalla Libia fino a Pesaro risalendo quindi per buona metà l’Adriatico. Consigliava che si dovessero concentrare gli arrivi in un porto vicino alle rotte delle Ong e solo successivamente provvedere allo smistamento. Un brulicare di opinioni che ieri pomeriggio si è sciolto per la decisione del ministero di far dirigere questa nave in un porto presumibilmente più vicino al Mediterraneo. "Tutto questo però – spiegavano ieri degli operatori del volontariato – non significa che l’amministrazione non debba trovarsi di fronte all’arrivo di nuovi profughi via mare o via terra a cui dare un tetto. Sarà solo una questione di settimane, forse di mesi ma non di anni".

Ha scritto il sindaco nel tardo pomeriggio: "Noi eravamo e rimaniamo pronti per una accoglienza seria e diffusa. Spero che abbiano deciso di far attraccare la nave in un porto più vicino e sicuro. È disumano – continua – tenere in nave bambini e persone in condizioni psico-sociosanitarie precarie per tanti giorni e migliaia di chilometri. L’approdo in porti lontani è irrazionale"

Resta valida però la decisione del governo di far arrivare le navi Ong autorizzate nei porti italiani anche molto lontani dal Mediterraneo come ad esempio Ancona, dove dei profughi sono già stati sbarcati. E Pesaro non farà eccezione alla nuova regola.