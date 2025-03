In arrivo più posti negli asili nido: "Ne troveremo cento in due anni. E le liste d’attesa saranno azzerate"

Più posti nei nidi a fronte di una lista d’attesa di 100 bambini esclusi dal servizio. "Nel giro di un paio di anni – ha promesso, appena insediato il sindaco Biancani – troveremo come rispondere ad un bisogno che ritengo prioritario". Ieri in giunta l’assessore ai servizi educativi, Camilla Murgia, ha portato la delibera che “attiva“ da settembre prossimo, cioè dà copertura finanziaria a 43 nuovi posti per bimbi di età 0-3 anni.

Assessore, gli altri bambini in lista d’attesa quanto dovranno aspettare fuori dalla porta?

"La lista d’attesa verrà azzerata nel 2027 con l’apertura del nuovo asilo alla Torraccia, andremo a rispondere agli altri 55 bambini ad oggi rimasti esclusi dal servizio 0-3 anni".

Visto il dibattito politico di questi giorni sul tema delle graduatorie d’accesso ai servizi educativi quali novità si profilano all’orizzonte?

"Abbiamo previsto delle modifiche stimolate dal confronto con tutti i consiglieri comunali, non soltanto quelli di opposizione. In particolare i genitori che iscriveranno il secondo figlio al nido o alla sezione primavera o all’infanzia posti nello stesso edificio della scuola frequentata dal fratello, avranno una premialità: 16 punti in più".

Non era già così?

"Era già così nei nidi, ma non in tutti i livelli scolastici. Abbiamo esteso questa premialità alle nuove realtà sorte in città quali le sezioni primavera (2-4 anni) e i due poli 0-6 anni. Questo nell’ottica di agevolare la logistica: è vantaggioso avere entrambi i figli nella stessa struttura"

Quali sono le nuove realtà dove varrà questa modifica?

"Il polo 0-6 anni in via Rigoni (Skarabokkio e Alberone); il polo a Borgo Santa Maria e nelle sezioni primavera interne alle scuole La Grande Quercia; il Giardino Fantastico; La Giostra di via Filzi; i tre giardini di via Re e il Grillo parlante di Villa Fastiggi".

Altre novità?

"Abbiamo rivisto la posizione di genitori studenti universitari: per quanto disoccupati secondo la legge, sono comunque persone con un impegno quotidiano di cui vorremmo tenere conto riconoscendo due punti nella profilazione generale. Il regolamento già contemplava di agevolare genitori frequentanti le scuole superiori o minorenni; tirocinanti, frequentanti un master universitario o un dottorato".

Il Comitato genitori lavoratori attende una risposta all’esigenza di avere il tempo pieno nelle scuole comunali. Pur di averlo hanno accettato che sia a pagamento per le famiglie.

"Vero. Dopo Pasqua, quando saranno terminate le iscrizioni ai nidi, invierò un sondaggio per misurare il bacino d’utenza e fare una proposta per allungare a pagamento fino alle 17,30 l’orario nelle materne".