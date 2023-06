In arrivo pure la Megabox Affollamento al PalaFiera: volley, basket e calcio a 5

L’unica cosa sicura è l’affollamento del Palafiera per la prossima stagione di basket, volley e calcio a 5. In realtà l’Ufficio sport del Comune ha già vissuto questo tipo di esperienza qualche settimana addietro con la sovrapposizione degli spareggi di basket e di volley con la fase finale della serie A di calcio a 5 con addirittura il trasferimento della partita decisiva per la salvezza dell’Italservice all’AdriaticArena. In quella occasione il PalaFiera era infatti occupato anche da una manifestazione di ginnastica ritmica e non poteva già ospitare Bramante basket e Battistelli volley impegnati negli spareggi promozione. Poco male le due squadre hanno ottenuto la promozione e ora dovranno disputare la prossima stagione nello stesso impianto.

La novità dell’estate sportiva dell’estate sembra arrivare dalla palavolo. In particolare dal trasferimento a Pesaro della Megabox Vallefoglia. La società del presidente Ivano Angeli avrebbe deciso infatti di giocare il prossimo campionato della massima serie proprio a Pesaro. Rinunciando a Urbino. D’altra parte Angeli ha ben chiaro che i tempi per avere un palasport a Vallefoglia si allungheranno dopo la decisione di intervenire sul PalaDionigi alzando il tetto dell’impianto. L’aumento dei costi già nei fatti dopo il primo stanziamento di 1,6 milioni di euro, porterà a tempi lunghi per i lavori e la mancanza di spazi per l’allenamento. Di qui parte la possibile scelta di approdare al PalaFiera per una seduta di allenamento settimanale più il match domenicale. Il sogno di Angeli in realtà sarebbe di giocare al vecchio palas. Fatti due conti, infilare anche il volley di serie A di Vallefoglia in un impianto in cui è già previsto quasi tutto (il calcio a 5 della massima serie, più l’Under 19, due squadre di serie B di basket, una a cavallo tra B e C sempre di basket, una di serie B2 di volley) fa gelare il sangue ai dirigenti dell’Ufficio Sport, già consapevoli delle difficoltà dell’impianto di Campanara. Inoltre le scelte compiute fino ad ora non portano a pensare di avere impianti all’altezza in tempi brevi.

Una situazione così impedisce anche di affrontare in velocità eventuali emergenze tecniche. Se si rompe un tabellone? Si rischiano stop di giorni. La Vitrifrigo Arena è comunque una struttura parziale, utilizzabile realmente solo nel caso di assenza di concerti o convention. D’altra pare la palestra nord dell’Astronave sarebbe l’unica risposta possibile per il basket avendo tribune adeguate per ogni categoria. Ma gli eventuali stop per l’occupazione della grande arena risultano a forte rischio. Le società di basket avrebbero a disposizione una giornata a testa per gli allenamenti più spazi per una partita nel week end. Fatti due conti gli spazi sarebbero a mala pena sufficienti per la Vuelle nella grande arena da una parte e per le tre squadre di BC di basket dall’altra al Palafiera. Le possibili soluzioni alternative riguardano palestre che risalgono agli anni ‘70-‘80 (Galilei, palaFiera e Baia) oppure la concessione di una proroga sui requisiti.

