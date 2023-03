In arrivo un nuovo libro sull’abbazia benedettina

Sta per essere dato alle stampe un nuovo libro sulla storia e l’archeologia dell’Abbazia Benedettina (foto) di San Lorenzo in Campo. A fornire la notizia è il sindaco Davide Dellonti: "Pochi giorni fa ci è stata consegnata la bozza definitiva di un nuovo testo destinato a diventare un punto di riferimento fondamentale per la storia di San Lorenzo in Campo, la sua archeologia e lo studio dell’Abbazia Benedettina. Grazie al lavoro del professor Andrea Fiorini (docente dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Dipartimento di Storia Culture e Civiltà) e dei suoi collaboratori durante le campagne di studio che si sono svolte nel 2018, 2019 e 2021, finalmente avremo un volume che approccia la storia del nostro centro storico e della Basilica in particolare, sotto il profilo scientifico della cosiddetta ‘archeologia dell’architettura".

Il primo cittadino aggiunge: "Il centro abitato di San Lorenzo è stato oggetto di numerosi studi, tuttavia mancava una ricostruzione della sequenza di accrescimento del tessuto urbano, ottenuta attraverso una analisi archeologica degli elevati. Il libro sarà pubblicato all’interno della collana ‘I Quaderni del Consiglio delle Marche’, grazie all’interessamento del consigliere Nicola Baiocchi".

s.fr.