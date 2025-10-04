In Ateneo 24 ore di occupazione pacifica

Si è conclusa ieri sera l’occupazione del polo didattico Volponi dell’università: circa 24 ore di presidio pacifico per fare rumore e stimolare la consapevolezza della situazione palestinese in tutta la popolazione studentesca. Era da oltre dieci anni che l’ateneo non vedeva un’occupazione tra le sue mura. Lontani anni luce i decenni delle contestazioni, ma anche gli ultimi scioperi legati alla politica nazionale.

Questa volta lo scopo era diverso: "La nostra occupazione, quasi per tutti noi la prima esperienza - spiega Lorenzo Perlini, tra gli organizzatori - non era per una rivendicazione, ma di sostegno e di dissenso pacifico. Siamo davvero soddisfatti perché abbiamo capito che ci stiamo risvegliando sui temi che ci toccano, c’è partecipazione e mobilitazione quando un tema è sentito. La nottata è trascorsa bene, eravamo qualche decina e ci siamo organizzati con cuscini, coperte e tappetini. Il dormire insieme nel luogo che viviamo quotidianamente è stato bello anche per conoscerci di più e riflettere sul messaggio che vogliamo dare. Ieri mattina abbiamo fatto un presidio fuori dal polo Volponi per sensibilizzare i colleghi e il clou è stata una lezione sostitutiva del professor Losurdo, giurista, sulla storia dello sciopero. Siamo stati in contatto anche coi colleghi di Ancona e Macerata che hanno fatto iniziative analoghe. Oggi una decina di persone saranno a Roma alla manifestazione nazionale. E stata un’esperienza positiva anche per molti che non hanno partecipato attivamente ma che ci hanno ringraziato nelle ore successive". La voce degli studenti c’è.