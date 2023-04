In biblioteca c’è Luisella Dal Pra

Domani dalle 21 la biblioteca comunale di Sant’Ippolito ospiterà la scrittrice romana Luisella Dal Pra, che presenterà il suo primo romanzo ‘La libertà, e insieme il mio cuore’, edito dalla casa editrice Nutrimenti nel 2022. Un libro che racconta la storia della famiglia di Duilio Donzelli, pittore e scultore celebrato in Francia, ma nativo di Fossombrone. L’incontro è organizzato da Biblioteche CoMeta in collaborazione con il Comune, la Pro Loco di Sant’Ippolito e l’Anpi provinciale Pesaro Urbino. L’appuntamento è a ingresso gratuito e non occorre la prenotazione.