In biblioteca rifiutato il prestito ai ritardatari

Chi tarda nel riconsegnare un libro preso in prestito dalla collezione della biblioteca San Giovanni o in una delle Bibilioteche di quartiere non dovrà più pagare una multa, ma subirà una sospensione dal servizio prestito per un periodo pari ai giorni di ritardo fatti. Questa è una delle novità introdotte dal regolamento dei servizi afferenti al sistema “Pesaro biblioteche“ che è stato appena approvato ed è entrato in vigore da meno di una settimana.

Il documento è disponibile on line sul sito web istituzionale del comune, alla sottosezione del settore cultura, “biblioteche“. "È un forte segno educativo – ha commentato anna Maria Mattioli, capogruppo Pd in Consiglio – l’aver eliminato le sanzioni pecuniarie con una norma che sospende un prestito sino alla restituzione del libro.

s.v.r.