In bici da Mercatello a Firenze

Marco Bartolucci e Luca Evangelisti, due ragazzi di 36 anni di Mercatello sul Metauro che fanno parte del gruppo Trabikers (Luca è anche una guida ciclo turistica di Appennino Bike Adventure) sono partiti in bici venerdì alle 6 del mattino dalla piazza di Mercatello sul Metauro e sono in viaggio verso Firenze percorrendo il sentiero Italia. Tre giorni di ebike programmati da qualche mese stabilendo oltre al percorso anche le soste per la ricarica delle bici. Tre giorni di full immersion nel verde dell’Appennino per raggiungere oggi una città storica come Firenze. L’arrivo è previsto per domenica pomeriggio. Il ritorno sarà poi in treno. Per rivivere l’esperienza di Luca e Marco le foto del viaggio sono pubblicate e salvate sulla pagina Instagram Appennino Bike Adventure. Marco e Luca partiti da Mercatello sul Metauro, oggi raggiungeranno Firenze.