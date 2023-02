"In bici sui binari, solo Italferr potrà dirlo"

"La ciclabile sulla Fano-Urbino? Parole al vento". Per Giovanni Carboni dell’associazione Ferrovia Valle Metauro "ci sono vincoli normativi che impediscono la realizzazione di una ciclabile su quella ferrovia". Di parere opposto il consigliere regionale Andrea Biancani, promotore del progetto della ciclabile a fianco dei binari, accantonato dall’attuale giunta regionale: "La nostra idea – spiega Biancani – era quella di fare della Fano-Urbino una infrastruttura sostenibile per biciclette ma anche per mezzi elettrici che avrebbero potuto raggiungere il centro storico di Urbino e non fermarsi a 3 km, come avverrebbe con il treno".

L’incontro che si è tenuto a Lucrezia, venerdì sera, promosso dal "Forum delle idee" è stata l’occasione per mettere a confronto due diverse visioni sul futuro della vecchia linea ferroviaria, davanti ad un pubblico di oltre 50 persone: tra loro diversi amministratori. "L’ipotesi del ripristino del treno – racconta Biancani – venerdì sera ha fatto arrabbiare tante delle persone presenti anche se siamo arrivati al nuovo progetto regionale per l’immobilità dei cittadini e perché nessuna delle Amministrazione comunali interessate ha voluto entrare in conflitto con la Regione". Per Carboni fondamentale sarà conoscere il contenuto dello studio di fattibilità sul ripristino della linea ferroviaria già consegnato da Italferr al Ministero delle Infrastrutture. "Fino ad allora – insiste – le opinioni rimangono tutte valide, ma le regole stabiliscono che la ciclabile sulla Fano-Urbino non si può fare". "Più volte – ricorda la consigliera Marta Ruggeri – abbiamo avanzato richieste ufficiali al Ministero per consultare lo studio di fattibilità. Dopo 35 anni di dibattiti e contrapposizioni spesso fondate su informazioni imprecise avremo finalmente il quadro dell’informazione da parte di chi ha le migliori competenze e la legittimità per fornirlo".

an. mar.