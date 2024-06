In bilico cinque Comuni del Cesano

Sono cinque i comuni della Valcesano nei quali si vota per il rinnovo del sindaco e dei componenti del consiglio. Scendendo dalla fascia appenninica verso la costa, si tratta di Pergola (che è il più grande), San Lorenzo in Campo, Fratte Rosa, Monte Porzio e San Costanzo. Essendo tutti sotto i 15mila abitanti, in nessuno di questi è previsto il ballottaggio (a meno che due candidati sindaci non ottengano lo stesso identico numero di voti) e il nuovo primo cittadino, così come i consiglieri eletti in base alle preferenze, si conoscerà già al termine dello scrutinio che prenderà il via lunedì alle 14.

Nella città dei Bronzi, a San Lorenzo in Campo e a San Costanzo, poiché hanno una popolazione superiore a 3mila unità, dall’esito delle urne scaturirà un civico consesso di 12 membri (8 di maggioranza e 4 di minoranza) più il sindaco; mentre a Fratte Rosa e Monte Porzio, oltre al primo cittadino, verranno eletti in totale 10 consiglieri (in caso di più liste 7 saranno di maggioranza e 3 di opposizione). A Pergola, dove ci sono 5.367 aventi diritto al voto, dei quali 2.636 maschi e 2.731 femmine, la sfida é tra la lista n. 1 ‘Pergola nel cuore’ guidata da Diego Sabatucci e la lista n. 2 ‘Al centro Pergola’ del sindaco uscente Simona Guidarelli.

A San Lorenzo in Campo gli elettori sono 2.823 (1.393 maschi e 1.430 femmine) e devono scegliere tra la lista n. 1 ‘Uniti verso il futuro’ dell’aspirante prima cittadina Valeria Bartocci, avvocato, e la lista n. 2 ‘Rinascita laurentina’ del sindaco in scadenza Davide Dellonti, che cerca il terzo mandato consecutivo. Nella piccola Fratte Rosa, dove si è presentata solo la lista ‘La Fratte Rosa che vorrei’ di Marzio Massi, 43enne, imprenditore agricolo, la sfida è unicamente contro il quorum del 40% più 1 degli aventi diritto al voto residenti, che sono 679, di cui 336 maschi e 343 femmine. Quindi, se si recheranno alle urne almeno 272 persone (e di queste la metà esprimerà un voto valido, al netto, dunque, delle schede bianche e nulle) l’intera lista verrà eletta e il nuovo consiglio comunale risulterà composto, accanto al neo primo cittadino Massi, da Sara Avaltroni, Moreno Bonifazi, Edmondo Guiducci, Miriana Marcucci, Lara Montoni, Silvia Palazzini, Luca Pascucci, Luca Soggin, Rosa Torrisi e dal sindaco uscente Alessandro Avaltroni, rimasto in carica per tre mandati consecutivi, dal 2009 ad oggi. A Monte Porzio (2.304 elettori, 1.140 maschi e 1.164 femmine) la contesa è tra la lista n. 1 ‘Insieme per il futuro’ di Marco Moscatelli, 66 anni, funzionario regionale nel settore degli insediamenti produttivi; e la lista n. 2 ‘Nuova identità comune’ di Bruno Sebastianelli, 67enne, fondatore nel 1980 e attuale presidente della cooperativa agricola biologica ‘La terra e il cielo’.

L’unica corsa a tre della vallata è in programma nella vivace San Costanzo, dove i 4.000 aventi diritto al voto, suddivisi in 2.040 maschi e 1.960 femmine, sono chiamati a scegliere tra la lista n. 1 ‘Uniti per San Costanzo’ guidata da Milena Volpe, la lista n. 2 ‘Direzione Futuro’ capeggiata da Domenico Carbone e la lista n. 3 ‘San Costanzo protagonista’ a cui ha dato vita Davide Bruscia. Qui a San Costanzo i quattro posti in consiglio spettanti alla minoranza saranno distribuiti fra le due liste sconfitte in base alle percentuali conquistate di ciascuna e nel caso in cui la seconda classificata otterrà più del quadruplo dei voti della terza, quest’ultima non avrà alcun rappresentante in consiglio. Seggi aperti dalle 15 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 23 di domani.

Sandro Franceschetti