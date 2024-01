In calendario c’è la ceramica Liberty

Sarà in corso XI Settembre n. 225 la nuova sede dell’Associazione pesarese “Amici della Ceramica“, da sempre impegnata a divulgare l’arte della ceramica sia storica che attuale. E così, sabato 27 alle 17 ci sarà l’inaugurazione con un brindisi iniziale che vedrà, nell’occasione, anche la presentazione del Calendario storico 2024 che come ogni anno viene pubblicato. "Il nuovo spazio verrà utilizzato anche per incontri, conferenze, mostre e corsi di ceramica per bambini e adulti come si prefigge lo statuto dell’Associazione rientrando così anche nei circuiti degli eventi di Pesaro capitale della cultura 2024" spiega Mirko Bravi, presidente amici della ceramica.

"Ceramiche Liberty Molaroni" di Pesaro, questo è il tema del nuovo calendario scelto ad hoc per l’anno della Capitale. "Le “Ceramiche Liberty Molaroni“ provengono dalle collezioni Molaroni e Signoretti che ne hanno gentilmente donato le immagini alquanto inedite perché ancora mai esposte al pubblico – spiega Bravi –. Lo stile Liberty è stato scelto anche per i suoi soggetti zoomorfi e fitomorfi che si collegano pienamente alla tematica della “natura e cultura“ dello slogan di Pesaro Capitale della cultura 2024". Il calendario sarà gratuito per i soci dell’Associazione, altrimenti, con un costo di 8 euro, si potrà ritirare nella sede “Amici della ceramica“, nel negozio di ceramiche Molaroni in via Luca della Robbia oppure si potrà prenotare su: amicidellaceramicapesaro@gmail.com o nella pagina facebook Amici della ceramica di Pesaro.

Ilenia Baldantoni