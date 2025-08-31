In campo il giorno dei campanili. E’ super duello Urbania-Urbino

Oggi prende il via con orari diversi, la Coppa Italia di Eccellenza, tanti i campanili in questa prima giornata. Una competizione a detta di tutti utile a trovare l’amalgama giusta tra i nuovi e i vecchi calciatori e per affinare gli schemi.

Urbania – Urbino. Primo derby della stagione. "Si inizia a fare sul serio - dice il direttore sportivo dell’Urbania Stefano Maggi - è una gara che mette in palio dei punti e dunque da affrontare nel miglior modo possibile. Inoltre, siamo detentori del trofeo e ci teniamo a far bene nuovamente anche in coppa. L’avversario è di quelli complicati, una squadra con ottime individualità e ambizioni, insomma una gara estremamente difficile. È un derby, anche se siamo ad agosto mi aspetto una cornice di pubblico importante". "Si riparte finalmente - commenta da parte dell’Urbino il dg Ivan Santi - dopo poco più di un mese di precampionato, di allenamenti e di tante parole scritte e lette, il campo prende il sopravvento con il primo impegno ufficiale di coppa. Un derby sempre molto sentito quello con l’Urbania che apre una stagione che sarà molto affascinante". Arbitra Riccardo Negussanti di Pesaro.

K Sport Montecchio Gallo – Fermignanese. Il diesse dei locali Ettore Mariotti annuncia subito una novità: "Abbiamo ingaggiato Mistura per completare la rosa. Siamo impaziente tutti quanti per vedere a che punto siamo nella preparazione, abbiamo anche qualche defezione però siamo pronti affrontiamo una neo promossa ma sicuramente bel costruita e con un allenatore esperto che sa bene quello che vuole". Enrico Mistura, difensore centrale, nella passata stagione ha militato prima a Matelica e poi nel Fabriano Cerreto. "In questa prima partita ufficiale incontreremo - sottolinea il trainer della Fermignanese Simone Pazzaglia - una delle squadre favore per la vittoria finale sarà un bel test per renderci conto del valore di questo campionato. Ci manca Cirulli per un lieve infortunio, per il resto ci sono tutti". Arbitra Francesco Ballarò di Pesaro.

Le altre gare odierne: Civitanovese- Sangiustese (ore 17,30), arbitra Enrico Cittadini di Macerata. Fabriano Cerreto- Matelica Calcio (15,30), arbitra Francesco Uncini di Jesi. Fermana – Montegranaro (17,30), arbitra Mattia Gasparoni di Jesi. Montefano Calcio- Chiesanuova (15,30), arbitra Leonardo Caporaletti di Macerata. Osimana- Jesina (17), arbitra Enrico Spadoni di Pesaro. Trodica calcio- Tolentino (17,30), arbitra Antonio Tarli di Ascoli Piceno.

Amedeo Pisciolini