"In caso di proteste farò segnalazioni"

"In merito a Baia Flaminia – spiega Fabrizio Oliva, direttore dell’hotel Baia Flaminia resort – credo ci sia un grande problema soprattutto per quanto riguarda i residenti del quartiere, che devono sopportare la musica fino a tarda notte. I clienti del mio albergo non si sono lamentati, quindi io non sono contrario a prescindere, ma tantissimi residenti hanno parlato con me dei loro disagi. L’amministrazione dice di aver coinvolto esercenti degli esercizi commerciali e cittadini su questo tema, ma non è così. Il metodo che si utilizza è quello di informarci soltanto delle decisioni prese senza che ci sia una vera consultazione e questo non è giusto nei confronti delle attività commerciali della zona e nemmeno per chi ci abita. Se quest’anno avrò delle lamentele da parte dei miei ospiti, provvederò sicuramente con delle segnalazioni".