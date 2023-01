"In caso di terzo mandato noi saremo con Gambini"

"Urbino Città Ideale conferma totale supporto al sindaco Gambini, per oggi e per il futuro". Conferenza stampa del Movimento fondato da Lino Mechelli che alle ultime amministrative ducali ha sostenuto il sindaco Maurizio Gambini. Un incontro con la stampa per fare un bilancio dell’anno appena passato ma anche per parlare del futuro: "Per il 2024 abbiamo scelto, condizioni permettendo, di appoggiare Gambini nel terzo mandato. In questo momento lo riteniamo una figura instancabile e di grande impegno. Lo ringraziamo per la considerazione verso il movimento, da parte nostra non è mai venuto a meno l’impegno. Siamo un gruppo coeso e produttori di idee e pur di essere presenti ci siamo fermati al corridoio, infatti non siamo tra le fila dei bottoni ovvero in Giunta", ha detto Mechelli ribadendo il peso del 9% sugli ultimi risultati e che si starebbe attestando in rialzo di un punto.

Un 2022 denso, dove grandi energie sono state messe in campo, ad esempio, per la questione vescovo. "Per quanto riguarda salvare la Diocesi così come è oggi noi ci siamo impegnati fortemente, forse anche al di sopra delle righe. Questo perché ci sta a cuore e speriamo di farcela. Abbiamo interessato delle personalità a livello nazionale, speriamo possano aiutarci – prosegue, mentre sulla questione elezioni 2024 aggiunge –: Gambini, così come noi, può mettere insieme delle risorse politiche civiche, il civismo in Urbino è ben radicato e per questo ci sono condizioni anche per allargare. Va ricordato che chi in politica crede di essere autosufficiente è destinato al fallimento. Anche quest’anno proseguiremo il lavoro per la città in Consiglio e negli enti dove siamo presenti".

Una presenza, quella degli iscritti a Urbino Città Ideale, in diversi istituzioni e enti, alcune strategiche come Giulia Volponi alla presidenza di Urbino Servizi: "Si è chiuso un anno abbastanza complicato anche se abbiamo iniziato a vedere dei dati positivi sia come Urbino Servizi ma anche come movimento. Riunendoci in presenza siamo tornati ad essere ancora più attivi e coesi per esprimere il nostro impegno a disposizione della collettività".

C’è una rappresentanza di Urbino Città ideale a Marche Multiservizi dove Baccio Paolo Fiaccarini è consigliere, nella Cappella Musicale, nelle commissioni consiliari e nel Cda del Legato Albani, dove siede Daniela Capponi: "riteniamo, tutti come componenti del movimento, di aver lavorato con lealtà e in condivisione con l’Amministrazione comunale. Gli enti dove siamo in rappresentanza hanno un ottimo stato di salute, si può fare sempre meglio ma il bilancio è positivo. Proseguiamo su questa linea anche nel 2023".

Presente in conferenza stampa anche Antonio Balducci, assente la presidente Maria Sperindei per impegni lavorativi.

Francesco Pierucci