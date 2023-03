In cella il ladro seriale di biciclette Le rubava per rivenderle sul web

Ruba biciclette per rivenderle sul web, i carabinieri lo arrestano, ma lui evade dai domiciliari, lo riacciuffano e ieri è finito in una cella a Villa Fastiggi. Pensava forse di farla franca, di passare inosservato nel mare magnun di internet e invece è caduto nella rete dei carabinieri di Fano. Per ben due volte. Il ladro, da quanto si sa per ora, sarebbe un fanese, che ha fatto sparire decine di biciclette per poi farle ricomparire su siti di annunci e vendite online.

Evidentemente, però, a un certo punto qualcuno deve aver riconosciuto il proprio mezzo sul web ed ha fatto scattare la denuncia ai militari. I quali l’altro ieri sono risaliti all’autore dei furti che è stato messo agli arresti domiciliari. La misura non lo ha però intimidito tanto che qualche ora dopo ha deciso di evadere. La sua fuga è stata molto breve. I carabinieri lo hanno infatti ritrovato e questa volta per l’uomo si sono spalancate le porte di una cella del carcere di Villa Fastiggi.

e. ros.