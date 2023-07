In cella imprenditore edile Raffica di reati da codice rosso

La polizia ha arrestato l’altro ieri un imprenditore romeno arrivato a Pesaro per lavorare in edilizia con diversi suoi dipendenti. L’uomo non era a conoscenza di una sentenza di condanna che lo riguardava per reati da codice rosso nei confronti di una donna, commessi tra il 2012 e il 2013. Era stato condannato a sei anni e la Cassazione aveva convalidato. Quando l’albergatore ha inviato i nominativi dei suoi ospiti, alla Questura è partito l’alert perché era di fatto un ricercato. Così sono andati a prenderlo direttamente in hotela arrestandolo. Non è chiaro che cosa abbia detto l’imprenditore, il quale è sposato con figli e risiede in Italia, ma ha dovuto prendere atto che la sentenza fosse passata in giudicato seppur lui non ne sapesse nulla. Per quei lontani fatti di cui si era reso protagonista nei confronti di una donna, ne risponde a dieci anni di distanza. L’arresto è stato possibile grazie alla comunicazione dei nomi degli alloggiati. Per questo, il questore Raffaele Clemente esorta gli albergatori, i titolari di agriturismi, b&b, case vacanza, appartamenti turistici, campeggi, a comunicare tempestivamente l’arrivo degli ospiti senza attendere le 24 ore che la legge permette di attendere. "Ogni ritardo può compromettere la ricerca di una persona pericolosa" spiega il questore.

Un’altra attività della polizia ha comportato l’altro ieri l’arresto di un nigeriano trentenne che in più occasioni si era reso protagonista di atti di violenza nei confronti di connazionali. Ma non solo. Avendo malmenato la moglie davanti agli occhi del figlioletto di due anni, il giudice lo ha allontanato immediatamente dalla donna e dal figlio, dando loro ospitalità in una casa protetta. L’uomo ha iniziato a prendersela con l’assistente sociale tanto da seguirla e tempestarla di minacce perché, a suo dire, non gli permetteva di far vedere il figlio che intendeva portare in Africa con lui. Fino a quando, l’altro ieri, il nigeriano si è presentato in questura per protestare ancora contro l’assistente sociale. A quel punto, gli agenti hanno controllato il suoi documenti scoprendo che l’uomo non aveva rinnovato la richiesta di permesso di soggiorno in quanto voleva tornare in Africa. Ed è stato accontentato. Si è messo in moto immediatamente il meccanismo dell’espulsione per la sua estrema pericolosità sociale unita alla mancanza di permesso. Così la prefettura ha firmato il provvedimento di espulsione per la mancanza del rinnovo del permesso di sogiorno, con trasferimento dell’uomo in un centro a Gorizia per poi esser imbarcato in un aereo diretto in Nigeria.

ro.da.