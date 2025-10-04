In centinaia per la Flotilla. Studenti, lavoratori, pensionati:: "Fermate il genocidio a Gaza"

"Fate silenzio quando i bambini dormono, non quando muoiono". E’ la scritta che campeggiava sul lenzuolo bianco tenuto da un gruppo di adolescenti, “accesi“ dalla causa palestinese, "dalle ragioni della Pace sopra qualsiasi altro schema geopolitico". "I giovani non vanno riempiti, ma accesi" diceva Plutarco e ieri, a piazzale Lazzarini, in occasione della manifestazione proPal, di studenti under18 ce n’erano tanti. Nel tappeto di folla che ha circondato la fontana davanti al Teatro Rossini la Questura ha stimato qualcosa sopra le ottocento persone, mentre gli organizzatori hanno valutato che nel piazzale ce ne fossero quasi un migliaio. Nessun disordine c’è stato a differenza di altre grandi città. La mobilitazione di piazza fa seguito al blocco navale da parte delle autorità israeliane dei naviganti della "Global Sumud Flotilla".

Alle 10,30 la staffetta di interventi tra una ventina di associazioni – tra cui erano presenti Emergency; Unione donne italiane; Anpi; Donne in cammino per la Pace; Movimento di insegnanti Pu proPal; Rete degli studenti; Giovani Dem; la rete Pace e Disarmo; Mediterranea e Arcigay – è entrata nel vivo. Se al microfono, tra gli altri, hanno arringato la folla Laura Aiudi e Daniela Barbaresi, Cgil, dei politici hanno partecipato il sindaco Andrea Biancani, la neoconsigliera regionale Micaela Vitri (Pd) e il segretario comunale di Sinistra Italiana, Luigi Marini. Presente anche Roberto Rossini di Cgil. In tanti hanno indossato i colori della pace come Francesca Agnusdei, rappresentante sindacale della Fiom Cgil, rsu di Teamsystem che l’ha messa a mo’ di mantello. "E’ in grado di volare?" le chiediamo, scherzando. Lei a fatica si gira, stretta nella calca, sorride e ci spiega perché ha rinunciato ad un giorno di stipendio: "Davanti ad un genocidio non si può girare la testa. Il popolo palestinese subisce soprusi e violenze dal 1948, ma ora stiamo assistendo ad una tragedia immane. Inaccettabile. Sono in piazza, oggi, come lo sono stata in passato, per scuotere le coscienze: non possiamo rifugiarci nel nostro orticello; è giusto lottare per difendere il valore della vita. La manifestazione è fatta a favore della causa palestinese, non certo contro il Governo Meloni. Sarei contenta che la premier ascoltasse quello che sta arrivando da varie piazze d’Italia e si attivasse con determinazione per penalizzare con azioni precise il comportamento di Israele".

A fronte dell’alta adesione allo sciopero delle educatrici impiegate nelle scuole dell’infanzia e nei nidi, molte famiglie con i figli in età 0-6 anni, hanno dovuto riorganizzarsi. Su 11 scuole dell’infanzia comunali, 6 ieri sono rimaste totalmente chiuse e su 13 nidi comunali lo stesso esito ha interessato ben 6 nidi. Hanno invece avuto una parziale chiusura 4 materne comunali e 4 nidi, mentre al Girotondo è rimasta chiusa solo la sezione piccoli. "Abbiamo cercato di comunicare prontamente l’adesione delle nostre educatrici allo sciopero – conferma l’assessore Camilla Murgia – per evitare al massimo possibile lo scompiglio ai genitori. Già dal giorno prima sul sito web del Comune è stato pubblicato l’elenco delle scuole con il tipo di servizio erogato". Ha avuto due lamentele e molte attestazioni di consenso, l’educatrice Adriana Rebollo, titolare del 4Kids di Pantano, presente, alle 10, in piazza per la manifestazione: "Le famiglie hanno compreso – osserva la professionista –: ho dato modo loro di riorganizzarsi a fronte della chiusura del mio nido. Devo dire che a parte due genitori, da tutti gli altri ho ricevuto piena comprensione. Desideravo molto dare il mio contributo a risvegliare le coscienze sul genocidio che ci ha portato via tanti bambini. E’ una strage degli innocenti contemporanea: mi sento coinvolta come persona, come madre e come educatrice. Ho sentito proprio il dovere morale di testimoniare la mia contrarietà al conflitto".

L’adesione allo sciopero è stata "del 10% nei trasporti – osserva il direttore di Adriabus, Massimo Benedetti –: qualche corsa è saltata, ma i disagi ci risultano contenuti". Puntuali sono le segreterie scolastiche: al liceo Marconi hanno scioperato 70 professori su un totale di 210 mentre al Cecchi sono stati in 30 sul totale di 198. "L’adesione degli insegnanti è stata alta – osserva il professore Alessandro Panaroni, del Movimento Pu proPal – ben superiore al solito 10%. Fa bene al cuore vedere poi così tanti studenti, tra noi".

Solidea Vitali Rosati