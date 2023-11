In cerca di istruttori per palestra a Fano

Passalacqua Fitness di Fano è in cerca di istruttore per la sala pesi nel settore del fitness musicale e corsi di posturale. Si cercano persone educate, rispettose in grado di lavorare in team e che desiderano un futuro professionale nel mondo del fitness, anche alla prima esperienza, e l’opportunità di entrare a far parte della mia equipe di professionisti. La struttura offre: Part time (20 ore settimanali) o Full time (40 ore settimanali); Compenso da € 600 a € 1.600; Step di avanzamento di carriera e retribuzione; Bonus; Premi; Corso di formazione interno; Formazione periodica; Team building. Per la tua candidatura alle selezioni invia una e-mail di presentazione, in allegato al tuo con il tuo curriculum vitae, all’indirizzpoo di posta elettronica: amministrazione@passalacqua.fitness