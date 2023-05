In chiesa, al teatro e anche al mare Suonano gli studenti del Marconi

La scuola si apre alla città. Il Liceo Musicale e Coreutico Marconi dedica alla città sei appuntamenti in luoghi di particolare suggestione. Prende l’avvio il 4 giugno l’ottava edizione della rassegna Concerti per la città realizzata con il patrocinio del Comune di Pesaro. I concerti avranno come protagonisti i migliori studenti del Liceo Musicale. Molto suggestivi i luoghi che ospiteranno i concerti, dalla chiesa di San Giovanni al Lido Pavarotti, alla rinnovata Sala della Repubblica del Teatro Rossini. Domenica 4 giugno alle 21 si esibirà il Coro del Liceo Musicale Marconi. Il giorno successivo alle 19 al Lido Pavarotti nell’ambito dei Concerti al Tramonto ne "Il gesto e il suono" gli allievi del Liceo Musicale Marconi e del Conservatorio di Musica Rossini suoneranno insieme in un concerto di strumenti a percussione. Martedì 6 giugno (Lido Pavarotti, ore 19) si esibirà la Marconi Jazz Band.

La rassegna prosegue mercoledì 7 giugno nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini. Nella stessa sala, il giorno successivo, saranno protagonisti dei Concerti finali solisti e musica da camera. La rassegna si conclude giovedì 15 giugno alle ore 18.30 nel Teatro di Verzura di Villa Caprile con il concerto dei maturandi del Liceo Musicale impegnati in una performance pop, rock. "Come testimonia il recente viaggio a Sarajevo - sottolinea Daniele Vimini - il lavoro del Marconi è pienamente nelle strategie Unesco e in linea con la mission che Pesaro si era data: creare un ponte con i Balcani, in particolare con la Bosnia. I Concerti per la città sono una nuova conferma e sono anche l’occasione per vivere luoghi simbolo della città". Il professor Giorgio Santi ha ricordato che il tutto si inserisce in un’offerta più ampia, che coinvolge generi diversi e che dialoga con il resto del mondo anche attraverso gemellaggi - come quello con Sarajevo e Vienne in Francia - e progetti Erasmus, consentendo ai ragazzi di fare esperienze importanti.

"Il Marconi - ha concluso il preside, Maestro Luca Maria Testa - è riuscito a incrementare l’attività concertistica sul territorio nazionale e internazionale. Dal prossimo anno scolastico si avranno attività concertistiche che copriranno tutto l’anno. Da segnalare le importanti collaborazioni con il Rof, con il Conservatorio Rossini, e quelle a livello nazionale dove si sta per concludere un protocollo d’intesa con l’Accademia della Scala".

ma.ri.to.