"In cinque per una poltrona". Eccellenza: i pronostici di Lilli

Potrebbero essere pubblicati oggi (al massimo domani) i calendari dei campionati di Eccellenza e Promozione. Calendari che un anno fa erano stati resi noti il 10 di agosto. La prima giornata dei due campionati è prevista per l’8 di settembre. Simone Lilli, 53 anni, la scorsa stagione allenatore della K-Sport Montecchio Gallo e in questa dell’Urbania, ha individuato tre punti che caratterizzeranno il prossimo campionato di Eccellenza: "Difficile, equilibrato e di valore. Difficile perché è costituito da squadre importanti con società storiche e tifoserie che determinano ambienti speciali. Equilibrato, perché tutte le squadre hanno costituito delle rose di giocatori valide e con una mentalità, derivante dal calcio marchigiano, che rende una partita incerta fino alla fine. Di valore perché si vedono organizzazione, corsa, giocate che per essere un campionato regionale sono di valore anche di categoria superiore".

Le sue favorite?

"Maceratese, Urbino, Chiesanuova, K-Sport Montecchio Gallo e il Matelica".

Il perché di questa scelta?

"La Maceratese perché ha preso giocatori di valore e soprattutto funzionali per il modo di giocare del mister. Ha costruito una squadra con intelligenza non guardando solo i nomi ma le caratteristiche, avendo anche i sostituti necessari per affrontare il campionato. L’Urbino perché ha dimostrato in questi due anni di avere un impianto di squadra valido con giocatori di qualità e un allenatore che in due anni ha dimostrato valore. Il Chiesanuova perché viene da un campionato importante, ha dato continuità con la conduzione tecnica e, anche se ha cambiato diversi elementi, ha introdotto giocatori di livello. Il Montecchio Gallo perché ha effettuato acquisti importanti, ha un allenatore di categoria superiore e una società con possibilità per allestire una squadra forte. Il Matelica perché, anche se è una neopromossa, ha una società forte che ha già vissuto campionati importanti e la dimostrazione sono i giocatori che compongono la rosa con una conduzione tecnica di esperienza".

Qual è stato il colpo grosso del mercato?

"L’ha fatto la Maceratese con l’acquisto di Cognigni".

Amedeo Pisciolini