In città il Meeting mondiale della musica Unesco

Pesaro si aggiudica un altro importante riconoscimento dopo la nomina a Capitale della Cultura Italiana 2024. Il prossimo anno ospiterà infatti il Meeting mondiale delle Città della Musica Unesco, in programma per aprile 2025. Ad annunciarlo è stato il vicesindaco Daniele Vimini in trasferta a London, in Canada, dove si sta svolgendo l’evento di quest’anno e dove è stato consegnato il testimone alla nostra città. Durante il meeting mondiale arriveranno a Pesaro 80 delegazioni da 5 continenti. Alla delegazione pesarese è stato consegnato anche l’award della rassegna, da custodire, esporre e far partecipare alle riunioni Unesco fino poi a passare alla nuova città del 2026.

"L’auspicio – commenta il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci – è di poter far partecipare anche Kharkiv sperando che siano mutati la situazione del conflitto e il quadro internazionale, in virtù del forte legame che abbiamo sentito dai tempi dell’invasione fino alla nostra audizione per la candidatura a Pesaro 2024. In nome della pace sarebbe bellissimo poter avere a Pesaro l’anno prossimo questa città nel Network Unesco dalla Musica dal 2021".

Soddisfazione per questo riconoscimento da parte del vicesindaco Daniele Vimini: "Avere a Pesaro i rappresentanti delle città più importanti al mondo per la musica è importante in particolar modo per portare avanti un tema che abbiamo rilanciato proprio in queste giornate in Canada: la music economy. L’obiettivo è di portare le città dell’Unesco a elaborare una strategia possa evidenziare l’importanza dell’economia legata alla musica e quindi l’importanza degli investimenti pubblici legati alla cultura, allo spettacolo dal vivo, per quello che ne è la ricaduta economica sulle comunità e sui territori, come testimoniato dal Rossini Opera Festival". Le giornate canadesi sono state anche una vetrina eccezionale per Pesaro 2024. Per l’occasione Filippo Galeazzi, focal point Pesaro Unesco, ha presentato gli appuntamenti internazionali che Pesaro accoglierà nell’anno da Capitale.

ali.mu.