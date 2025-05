In città sbarca Uber. Allarme tra i tassisti: "Qui a Pesaro non serve, bastiamo noi: siamo in 27"

Ieri Uber ha fatto la sua prima corsa in città. Si tratta della piattaforma tecnologica che permette di prenotare corse in automobile, tramite un’applicazione scaricabile sul telefonino, creando il contatto diretto tra passeggeri e autisti (professionisti del settore e imprese Ncc, noleggio con conducente): ebbene, è attivo anche a Pesaro e in tutto il resto della nostra provincia. La notizia circolata nel tardo pomeriggio è stata accolta con gelida cortesia dalle associazioni di settore ed è deflagrata dalle parti della stazione ferroviaria, quartier generale dei 27 tassisti professionisti che coprono il territorio. Lo scetticismo è comprensibile: l’incubo di subire una micidiale concorrenza si legge nei visi degli operatori. Riconosciamo Luciano Antonioli, tassista di seconda generazione, figlio di Ermenegildo, veterano tra i veterani, tra i pochi a non appartenere alla cooperativa di tassisti.

Cosa pensa dell’arrivo di Uber a Pesaro? "Non è opportuno – osserva Antonioli –. Lo vedo più per una grande città. Qui a Pesaro non abbiamo i numeri di Milano, Roma, Firenze. Potrei capire il movimento turistico di Rimini, ma qui da noi, credo che 27 licenze bastino e avanzino a dare un servizio eccellente: copriamo tutti i festivi, notte di Natale compresa; siamo disponibili h24, orgogliosi di essere utili al prossimo che ha diritto di muoversi in autonomia". Antonioli cita aneddoti di corse fatte al pronto soccorso alle 2 del mattino o di anziani, molto attenti a non pesare sui parenti per muoversi in totale libertà. "Da noi professionalità non vuol dire distacco e indifferenza come è logico che accada con i grandi numeri. E poi tra tasse e costi, per mantenere la famiglia è necessario lavorare tutto l’anno: se d’estate i clienti a Pesaro non mancano, d’inverno non credo riusciremo a sopravvivere a tanta concorrenza. Poi i costi, i costi: un’auto da sette posti la pagavi 22mila euro, oggi non ti bastano 50mila".

L’arrivo di Uber è accolto con cautela da Confartigianato Taxi Ancona Pesaro e Urbino. "Come associazione – spiega Luca Bocchino, anche a nome del consorzio pesarese di tassisti – riteniamo che l’arrivo di Uber non rappresenti un vantaggio concreto per l’utenza locale. Le tariffe, infatti, sono stabilite dal Comune e sono le stesse cui devono attenersi i tassisti regolari. Il rischio reale è piuttosto quello di alterare gli equilibri tra domanda e offerta, introducendo operatori esterni non radicati sul territorio, come accaduto in altre città italiane di dimensioni ben più grandi di Pesaro. Ribadiamo la nostra disponibilità a un confronto costruttivo con l’amministrazione comunale che è l’ente chiamato a vigilare sulla corretta erogazione del servizio, per valutare ogni evoluzione del contesto, nel rispetto del servizio pubblico, della qualità offerta e delle regole".