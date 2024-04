In clergyman da tutta Europa. I prelati si sfidano a tennis

La settimana prossima Fano si trasformerà nella capitale europea del tennis in clergyman. Prenderà infatti il via lunedì prossimo "Vince chi serve", ovvero il Torneo europeo di tennis per vescovi, sacerdoti e diaconi in programma dal 8 al 12 aprile 2024 al Circolo tennis di Fano. L’evento è alla sua seconda edizione ed è chiaramente patrocinato dalla Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola assieme all’Arcidiocesi di Pesaro, con il contributo del Dicastero Vaticano per l’Educazione e la Cultura, l’aiuto del Centro Sportivo Italiano assieme al Comune di Fano – Assessorato allo Sport (che ha messo a disposizione le coppe) e al Circolo Tennis Fano. "Vince chi serve mette insieme le caratteristiche del tennis ma anche quelle del cristiano e quindi del prete - spiega don Francesco Pierpaoli -. Dobbiamo però constatare che nel tennis come nella vita non è sempre così: non sempre "vince chi serve". Ma qui, noi preti, ci sentiamo di dire che il "servizio" sempre e comunque "vince" al di là del risultato immediato legato a fragilità e debolezze. Ne è segno la fraternità e l’amicizia che saranno il cuore dell’esperienza di questi giorni che passeremo a Fano".

In città è previsto così per lunedì l’arrivo di 30 religiosi, provenienti da quattro nazioni europee (Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca e Italia) che alloggeranno alla Villa del Prelato Basso per l’intero soggiorno fanese. Anche l’età dei religiosi è molto variegata, oltre la provenienza. "I 30 partecipanti - spiega don Pierpaoli - sono divisi in tre categorie: la Open (che unisce professionisti e dilettanti), poi una che va dai 58 ai 70 anni e infine un’altra categoria dai 70 anni in poi. E ci sarà anche un torneo di doppio". I giochi veri e propri cominceranno martedì mattina dopo la celebrazione eucaristica in Duomo presieduta dal vescovo Andrea Andreozzi, di cui è nota la passione per lo sport "ma non mi ha detto che giocherà" specifica don Francesco.

Ogni giornata di sport comincerà poi con una messa celebrata da un porporato del territorio: mercoledì sarà l’arcivescovo di Pesaro Sandro Salvucci a dire messa nella Parrocchia di San Paolo al Vallato per finire giovedì con l’arcivescovo emerito di Loreto Giovanni Tonucci nella cappella della Villa del Prelato. Il programma del torneo, oltre alle celebrazioni e le partite di singolare e di doppio, prevede anche momenti di fraternità e la possibilità di conoscere Fano visitando i luoghi più caratteristici della città che ha sia un’anima storica che marinara. "Metteremo insieme l’amore per il tennis e la cultura dell’incontro - conclude don Pierpaoli - sottolineando che le diverse provenienze rappresentano un’opportunità e una ricchezza. I preti che giungeranno dai vari paesi europei saranno certamente capaci di manifestare le grandi potenzialità che ha lo sport di superare le barriere, di aggregare, condividere, offrire obiettivi e nello stesso tempo imparare a sacrificarsi per raggiungerli".

Tiziana Petrelli