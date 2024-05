In concerto tornano gli “Ange“. A Villa Fastiggi il bassista e cantante. Marco Angelini con la sua band

Tornano gli Ange in concerto. Il gruppo capitanato dal bassista e cantante Marco Angelini si esibirà infatti domani sera con inizio alle ore 21 ai giardini del Circolo Arci di Villa Fastiggi. Un’occasione (l’ingresso è gratuito), per ascoltare l’hard rock della band che vede sul palco anche Enrico Bassi alla chitarra ed Erik Lumen alla batteria.

"Abbiamo in programma – anticipa lo stesso Marco Angelini - quasi due ore di rock duro, mozzafiato". Gli Ange fanno rock a trecentosessanta gradi, e cantano i loro brani con testi in italiano, diretti e ironici; il tutto condito da un hard rock spinto e coinvolgente. Come sono nati? Da esperienze diverse fino a che, stanchi delle solite cover band, hanno sentito l’esigenza di sviluppare un nuovo progetto, di fare musica in proprio, di raccontare le proprie storie e soprattutto le emozioni. Dal 2020 gli Ange hanno partecipato a diversi concorsi musicali. Il 15 maggio del 2021, a Milano hanno vinto con E’ andata così il contest Promuovi la tua musica; il 28 dello stesso mese, ma a Roma con il brano IO e il mio stomaco, sono stati i vincitori dello storico E.D.M. contest, concorso per musicisti emergenti nato in Italia oltre venti anni fa. Hanno partecipato inoltre anche alla 34ª e 35ª edizione di Sanremo Rock realizzando entrambe le volte un ottimo piazzamento. L’evento è organizzato dallo stesso Circolo Arci al Parco Lombardini e finalizzato alla raccolta fondi per l’Associazione Mediterranea.

Oltre alla musica la giornata prevede anche giochi con una sfida a “triathlon“. Presente anche il food track “Io vagabondo“ con le sue specialità. L’esibizione degli Ange sarà preceduta (ore 19), dal funky della band dei Ghost.

c. s.