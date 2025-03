In consiglio bocciata la Giornata del Rispetto

L’opposizione durantina torna sulla questione della mensa scolastica con il suo consigliere Giacomo Tacconi (foto): "L’amministrazione forza le regole urbanistiche per costruire la mensa in un’area già satura e boccia la Giornata del Rispetto. Dopo settimane di silenzi e immobilismo, l’amministrazione comunale ha preso atto solo in ritardo che l’area scelta per la nuova mensa scolastica è già urbanisticamente satura. In pratica, la zona tra via Tasso e via Gostoli è già piena di edifici e infrastrutture, e aggiungere nuove costruzioni rischia di generare disagi per residenti e cittadini. Peccato che a far emergere il problema siamo stati noi della minoranza, con una lettera protocollata sabato 1° marzo. E guarda caso, pochi giorni dopo, il Comune ha convocato d’urgenza un Consiglio Comunale – il primo dopo quasi tre mesi di inattività – per discutere di una delibera che permetta di costruire la mensa forzando le regole urbanistiche".

L’amministrazione ha deciso di procedere confermando la volontà di costruire nella zona designata. Ma non è tutto. "Durante lo stesso Consiglio Comunale, in un clima surreale – continua Tacconi – la maggioranza ha addirittura bocciato la mozione della minoranza per istituire anche nel nostro Comune la Giornata del Rispetto, ricorrenza che ha lo scopo di promuovere iniziative nelle scuole e nelle istituzioni per sensibilizzare sul contrasto alla discriminazione, alla violenza fisica e psicologica e alla prevaricazione. Il voto contrario di tutti i consiglieri di maggioranza non ci ha stupito, vista la mancanza di rispetto dimostrata da questa amministrazione sia nei confronti del Consiglio Comunale sia nei confronti dei cittadini stessi".

Andrea Angelini