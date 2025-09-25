Estate, niente vacanze

Matteo Naccari
Estate, niente vacanze
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
GrandineIncidente A1Olio 2025Elezioni Marche Vasco Rossi bigliettiMigliori pizzerie
Acquista il giornale
Cronaca"In consiglio noi c’eravamo. E’ la minoranza che lo diserta"
25 set 2025
GIOVANNI VOLPONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. "In consiglio noi c’eravamo. E’ la minoranza che lo diserta"

"In consiglio noi c’eravamo. E’ la minoranza che lo diserta"

Il sindaco Gambini replica a Carrabs: "Nella seduta dove si doveva parlare di turismo, mancava anche Scaramucci".

Il sindaco Gambini replica a Carrabs: "Nella seduta dove si doveva parlare di turismo, mancava anche Scaramucci".

Il sindaco Gambini replica a Carrabs: "Nella seduta dove si doveva parlare di turismo, mancava anche Scaramucci".

Per approfondire:

"È la minoranza che diserta i banchi del Consiglio Comunale e spesso esce dall’aula prima di discutere temi importanti". Il sindaco Maurizio Gambini respinge al mittente le accuse del consigliere comunale Gianluca Carrabs, che nei giorni scorsi è intervenuto sullo slittamento del dibattito sul turismo in consiglio comunale.

"Va bene la campagna elettorale – dice il sindaco – ma ci vuole onestà intellettuale. Nell’ultima seduta del Consiglio il numero legale è mancato già da prima di arrivare al punto sul turismo, ed è successo, come spesso accade, anche perché mancavano nella minoranza diversi erano assenti o hanno lasciato la seduta in anticipo, tra questi ultimi il consigliere Scaramucci, che lavora proprio nel settore del turismo. La verità è che il tema non interessava loro granché, salvo poi fare polemiche. Questo atteggiamento si riscontra troppo spesso: la minoranza prima presenta interrogazioni, mozioni, odg, richieste di sedute monotematiche a profusione, poi pretende che sia la maggioranza a garantire il numero legale, mentre loro si disinteressano delle stesse questioni di cui chiedono spiegazioni e se ne vanno prima della discussione, oppure, altrettanto grave, se ne vanno prima di ascoltare la risposta del sindaco e degli assessori, come spesso fa il consigliere Crespini. Il numero si raggiunge a 17 consiglieri: in minoranza sono 12, se ci fossero sempre tutti non ci sarebbero problemi. È evidente che sono divisi tra loro, lo dimostra anche il fatto che spesso votano in modo diverso, come nell’ultima seduta. Citano il calo di presenze a Urbino, ma non dicono che a Pesaro, governata dal centrosinistra compresi i Verdi, il turismo balneare è crollato del 40%. Non ci sottraiamo al confronto: di turismo ne discuteremo nella prossima seduta e vogliamo farlo in modo serio".

Replica anche l’assessore al turismo Francesco Guazzolini: "I dati riportati dal consigliere Carrabs sono parziali; non tengono conto dei mutamenti nei flussi turistici, dei nuovi gusti dei viaggiatori e delle difficoltà economiche della cosiddetta “classe media“ in diversi Paesi europei. In Romagna e in altre località di successo delle Marche e di altre regioni emerge la necessità di reinventare l’offerta turistica. Urbino sta costruendo sinergie e progetti di promozione specifica rivolti a un pubblico ampio e diversificato, ad esempio in nord Europa. Questa è la strada intrapresa con serietà e visione per rafforzare la nostra attrattività".

g. v.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Turismo