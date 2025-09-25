"In consiglio noi c’eravamo. E’ la minoranza che lo diserta"

"È la minoranza che diserta i banchi del Consiglio Comunale e spesso esce dall’aula prima di discutere temi importanti". Il sindaco Maurizio Gambini respinge al mittente le accuse del consigliere comunale Gianluca Carrabs, che nei giorni scorsi è intervenuto sullo slittamento del dibattito sul turismo in consiglio comunale.

"Va bene la campagna elettorale – dice il sindaco – ma ci vuole onestà intellettuale. Nell’ultima seduta del Consiglio il numero legale è mancato già da prima di arrivare al punto sul turismo, ed è successo, come spesso accade, anche perché mancavano nella minoranza diversi erano assenti o hanno lasciato la seduta in anticipo, tra questi ultimi il consigliere Scaramucci, che lavora proprio nel settore del turismo. La verità è che il tema non interessava loro granché, salvo poi fare polemiche. Questo atteggiamento si riscontra troppo spesso: la minoranza prima presenta interrogazioni, mozioni, odg, richieste di sedute monotematiche a profusione, poi pretende che sia la maggioranza a garantire il numero legale, mentre loro si disinteressano delle stesse questioni di cui chiedono spiegazioni e se ne vanno prima della discussione, oppure, altrettanto grave, se ne vanno prima di ascoltare la risposta del sindaco e degli assessori, come spesso fa il consigliere Crespini. Il numero si raggiunge a 17 consiglieri: in minoranza sono 12, se ci fossero sempre tutti non ci sarebbero problemi. È evidente che sono divisi tra loro, lo dimostra anche il fatto che spesso votano in modo diverso, come nell’ultima seduta. Citano il calo di presenze a Urbino, ma non dicono che a Pesaro, governata dal centrosinistra compresi i Verdi, il turismo balneare è crollato del 40%. Non ci sottraiamo al confronto: di turismo ne discuteremo nella prossima seduta e vogliamo farlo in modo serio".

Replica anche l’assessore al turismo Francesco Guazzolini: "I dati riportati dal consigliere Carrabs sono parziali; non tengono conto dei mutamenti nei flussi turistici, dei nuovi gusti dei viaggiatori e delle difficoltà economiche della cosiddetta “classe media“ in diversi Paesi europei. In Romagna e in altre località di successo delle Marche e di altre regioni emerge la necessità di reinventare l’offerta turistica. Urbino sta costruendo sinergie e progetti di promozione specifica rivolti a un pubblico ampio e diversificato, ad esempio in nord Europa. Questa è la strada intrapresa con serietà e visione per rafforzare la nostra attrattività".

g. v.