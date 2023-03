In Consiglio regionale come al bar Insulto alla Ruggeri, Rossi nel mirino

di Anna Marchetti

Tensione e scompiglio, ieri, in consiglio regionale quando il consigliere di maggioranza Giacomo Rossi si è rivolto alla collega dell’opposizione Marta Ruggeri, con una espressione più consona a un bar che a un’assise istituzionale. Sotto accusa la frase "non rompere i c..." pronunciata da Rossi durante l’intervento della capogruppo di M5S: si discuteva di agrivoltaico ed energia green. "E’ indecente – ha reagito Ruggeri – ho sempre avuto rispetto di tutti e non mi sento di sopportare un atteggiamento del genere". E ancora Ruggeri, rivolta al presidente del consiglio regionale Dino Latini: "Siamo arrivati a questo punto perché lei non ha fermato prima il consigliere Rossi che ha borbottato durante tutto il mio intervento, in modo insostenibile".

Latini inizialmente ha replicato di non aver sentito la frase incriminata e, anzi, ha ripreso Ruggeri per il tono concitato con il quale protestava. "Non sono un robot che sente a distanza – si è giustificato Latini – anche se stavo per richiamare l’aula al silenzio per farle completare l’intervento. Questo è quello che posso fare non avendo udito le parole che lei ritiene offensive". Per poi aggiungere: "Certe espressioni vanno evitate in maniera assoluta perché non degne di questa aula". Solo in un secondo momento quando il vicepresidente Andrea Biancani si è avvicinato a Latini per confermare che la frase era stata pronunciata e ascoltata da tutti i membri dell’assemblea legislativa, il presidente Latini ha richiamato e ammonito Rossi.

Il quale, poco dopo, ha ripreso il microfono, ammettendo di aver pronunciato la frase sconveniente e ha pubblicamente chiesto scusa a Ruggeri che nel frattempo era uscita dall’aula. "Ho sbagliato – ha commentato in un primo momento Rossi – mi sono scusato con la consigliera e le ho anche inviato privatamente un messaggio ironico, invitandola a cena. Invito che lei ha declinato. Nei confronti di Ruggeri ho la massima stima, è una delle consigliere più preparate e che lavora di più. Spesso, però, assume il tono da maestrina come se noi fossi tutti stupidi. Mi sono innervosito quando ci ha attaccato sul finanziamento dei campi sportivi, definendoli delle ‘cretinate’". Di tono un po’ diverso le dichiarazioni di Rossi sui social comparse in tarda serata: "Ruggeri la fa lunga e ricama sul fatto che oggi, in consiglio regionale, le ho detto che deve smetterla di ’rompere i c...’. Non l’ho fatto per le sue argomentazioni ma a differenza sua, non so ricamare e preferisco non alimentare le caciare". Charisce Ruggeri: "Ho osato criticare il fatto che la legge sulle Comunità energetiche non è stata rifinanziata. Purtroppo il clima che si respira in consiglio regionale è inaccettabile".