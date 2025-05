In corso la pulizia del torrente Genica. Ora tocca al tratto di via Belgioioso

Dopo gli interventi effettuati dal Centro operativo nella zona di via Trometta, proseguono in questi giorni le attività di pulizia del Genica. Come comunicato dal Comune, nelle prossime ore i lavori si concentreranno nell’area di via Belgioioso, per rimuovere la vegetazione incolta che invade il letto del fiume. Si tratta di manutenzioni che vengono svolte ogni anno a maggio e giugno, per prevenire sia i rischi di alluvioni che il proliferare di zanzare. Gli interventi sul Genica proseguiranno nel tratto relativo al campo da calcio in zona Muraglia, per continuare fino al cimitero centrale di Loreto. La prossima settimana inizieranno quelli del tratto Centro-Mare, da via Lamarca fino a viale Trieste. Nelle scorse settimane erano già stati effettuati degli interventi a Muraglia (di fronte all’ospedale), in particolare nel fosso che scorre parallelo a via Lombroso, dove c’erano una folta vegetazione e ostruzioni di rami e pietre. Altri lavori sono stati effettuati invece nei giorni scorsi nel quartiere delle Cinque Torri, dove il fosso scorre parallelo a via Lungo Genica. Qui si presentava un folto canneto su entrambi gli argini, ma sono stati trovati anche oggetti gettati sotto il ponte di via Pertini e rami nell’alveo. Infine, altri interventi sono già stati effettuati nei pressi del cimitero centrale: qui è stato pulito il bypass al di sotto del ponte di ingresso del parcheggio San Decenzio.