In dieci anni persi 374 artigiani

FANO

di Anna Marchetti

Calo drastico delle imprese edili, dell’autotrasporto e della ristorazione, in particolare dei bar. Non va meglio il commercio al dettaglio (abbigliamento, calzature, ambulanti). Gli ultimi dieci anni hanno segnato un impoverimento complessivo delle imprese della provincia anche se la ‘maglia nera’ spetta a Fano, soprattutto nell’artigianato che registra un -20,4% (pari a 374 realtà), segue Urbino con un -20,2% mentre Pesaro si ferma a -12,8%. I dati si riferiscono all’ultimo decennio (settembre 2013-settembre 2023) e sono stati raccolti dalla Cna provinciale che lancia l’allarme.

Entrando nello specifico, dall’analisi prodotta dall’associazione di categoria emerge che a Fano le uniche imprese in crescita sono quelle "per il noleggio e per i servizi di supporto alle imprese – analizza la Cna –. Tengono il settore del commercio-riparazioni di veicoli mentre si riduce drasticamente il numero delle imprese edili e manifatturiere, degli autotrasporti e della ristorazione, delle attività professionali scientifiche e tecniche e dei servizi alla persona. Per quanto riguarda alloggi e ristorazione Fano ha perso 21 unità a differenza di Pesaro che, in controtendenza, registra un +49: le maggiori chiusure sono quelle dei bar e degli altri esercizi simili, senza cucina".

Ma Fano segna un forte ridimensionamento (-26,2%) anche del commercio al dettaglio, settore che la Cna definisce "tessuto di imprese importantissimo nella vita delle città". Proprio nel commercio al dettaglio solo un tipo di attività, quello per corrispondenza o attraverso internet, registra un aumento delle imprese attive: un dato comune a Fano, Pesaro e Urbino. A Fano, come negli altri due Comuni, "particolarmente forti sono le perdite di imprese del commercio al dettaglio che si occupano di alimentari, articoli di cartoleria abbigliamento, calzature, articoli in pelle. Calo anche del commercio ambulante per la vendita di prodotti tessili, abbigliamento e calzature".

Negli ultimi dieci anni non se la sono vista bene neppure le attività artistiche, culturali e tradizionali cittadine. Anche in questo caso il primato negativo spetta a Fano (-13 imprese) a differenza di Pesaro dove la crescita di tale tipo di attività è stata notevole (+25%). Un progressivo declino, quello delle imprese cittadine, che sembra andare di pari passo con il calo demografico e l’invecchiamento della popolazione: negli ultimi 10 anni a Fano i residenti sono diminuiti del 5,3% e perfino gli stranieri sono sempre meno (-15%), una percentuale quest’ultima al di sopra del dato regionale (-10%) e in controtendenza con quello nazionale (+9,5%).

Per quanto riguarda l’età media della popolazione fanese si è passati dai 43,6 anni del 2002 ai 47,3 del 2022 con un incremento di 3,7 anni. Non va meglio l’indice di vecchiaia, cioè il rapporto percentuale tra gli ultra 65enni e i giovani fino a 14 anni: a Fano ci sono 205,2 anziani ogni 100 giovani. A questo si aggiunge che la popolazione in età lavorativa è sempre più grande.