In difesa del bosco. I tartufai piantano talee

Non soltanto tartufai ma, in primis, custodi del bosco. Un cambio di paradigma di importanza fondamentale, soprattutto in questo periodo di grandi stravolgimenti ed emergenze climatiche. Per questo i tartufai e gli amici del bosco dell’associazione Pianta una Pianta e Spera, tenendo fede al proprio nome, hanno cominciato una buona pratica che gli ha portati a piantare in questi giorni oltre 750 talee di piante simbionti del tartufo bianco pregiato nelle zone già vocate alla produzione del prezioso fungo ipogeo re della cucina. I tartufai dell’associazione, che ha sede a Sant’Angelo in Vado ma che coinvolge persone di tutto l’entroterra, sono infatti i primi esperti nella cerca e cavatura del tartufo, definita dall’Onu Patrimonio culturale immateriale dell’umanità, e nessuno come loro conosce i segreti di quest’arte antica. Grazie a una collaborazione con il vivaio il Sorbo di Frontino, ogni socio ha avuto la possibilità di ordinare talee di salice, tiglio nero e bianco da poter piantare lungo i propri percorsi abituali di cerca, in luoghi già votati alla produzione di tartufo nel tentativo di proteggere e potenziare quell’ambiente che oggi è sempre più sotto attacco dall’azione dell’uomo e dai cambiamenti climatici. "Già nel corso del 2023 avevamo piantato altre 750 piante micorizzate in giro per parchi, boschi e fossi -dicono dall’associazione-. Sono piccole azioni concrete che possono fare bene: per far crescere una pianta e a far sì che dia fuori tartufi servono decenni e non c’è nessuna certezza mentre per rovinare un intero luogo votato al tartufo bastano un colpo di ruspa o una passata di motosega. Bisogna sperare, come dice il nome della nostra associazione, che le piante che piantiamo diano poi fuori il tartufo e che resistano al clima, agli animali e ai tagli boschivi, ma sicuramente resta una buona pratica che non può che fare del bene. Se avessero cominciato a farlo i nostri nonni o i nostri padri oggi l’habitat del tartufo sarebbe sicuramente meno a rischio".

Niente studi marketing, insomma, o pareri di sedicenti esperti, qui i cavatori sono scesi in campo per primi per proteggere la cosa più importante, non delocalizzabile e nemmeno riproducibile: l’habitat del tartufo. Attualmente i prezzi del tartufo bianco pregiato si aggirano sui 1500 euro al chilo nelle pezzature fino ai 50 grammi mentre per le pepite più grandi i prezzi possono raggiungere anche i 2500 euro al chilo. Anche quest’anno il periodo consentito per la cerca è stato prorogato fino al 20 gennaio.

Andrea Angelini