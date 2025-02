In dirittura d’arrivo l’ampliamento dell’asilo nido

Sono ormai in fase conclusiva i lavori per l’ampliamento dell’asilo nido di Pian del Bruscolo. A darne notizia è Palmiro Ucchielli, presidente dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo e sindaco Vallefoglia, che ha recentemente effettuato un sopralluogo per monitorare l’avanzamento delle opere. Una volta conclusi i lavori, l’asilo accoglierà ulteriori 60 bambini, aumentando la capienza complessiva da 122 a 182 posti. L’ampliamento prevede l’aggiunta di quasi 500 metri quadrati dedicati a nuove aule e saloni. "Il progetto – si legge in una nota – è stato finanziato grazie al Pnrr con un investimento complessivo di 1.160.000 euro. Questo intervento non solo offrirà maggiori opportunità educative, ma permetterà anche alle famiglie di conciliare meglio i tempi di lavoro e cura, grazie agli ampi orari di apertura della struttura, che vanno dalle 7.30 alle 18.30".