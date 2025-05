In escursione alla Madonna del Grottone

Una giornata tra natura e fede per la pace: sabato l’Arcidiocesi di Urbino, Urbania e Sant’Angelo in Vado, in collaborazione con il Centro culturale ‘E. Mounier’ di Acqualagna, organizza una passeggiata alla Madonna del Grottone con successiva tappa al monastero di Fonte Avellana. Per l’arcivescovo

Sandro Salvucci (nella foto) sarà la prima escursione presso l’enorme grotta situata nei boschi non lontano da Frontone,

alla quale si arriverò dopo

una passeggiata di circa un’ora e dove alle 11 verrà celebrata una messa.

Il percorso parte da Foce Alta nella piccola frazione di Petrara e si snoda fra il rigoglioso bosco ed il torrente coprendo un dislivello semplice di 320 metri adatto a tutti.

Il grottone è un luogo suggestivo dove nel 1988 venne collocata una statua mariana la via Crucis. La messa sarà celebrata per la pace, come chiesto da papa Leone XIV.

Per info e iscrizioni: 3334738636.

g. v.