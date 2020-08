C’è un vicolo cieco "latrina" in pieno centro storico. Un vicoletto, tra l’ex Chiesa San Leonardo e la Farmacia Vannucci, attaccato a via Cavour, in cui è concentrato il peggio del peggio: un tubo d’eternit esposto alle intemperie, un cavo elettrico sfilacciato lasciato a penzoloni, calcinacci grossi come mattoni piovuti dal cielo e persino carcasse di animali morti e un manto di guano di piccioni che con il caldo di questi giorni stanno emanando esalazioni insopportabili. A pochi passi (foto a...

C’è un vicolo cieco "latrina" in pieno centro storico. Un vicoletto, tra l’ex Chiesa San Leonardo e la Farmacia Vannucci, attaccato a via Cavour, in cui è concentrato il peggio del peggio: un tubo d’eternit esposto alle intemperie, un cavo elettrico sfilacciato lasciato a penzoloni, calcinacci grossi come mattoni piovuti dal cielo e persino carcasse di animali morti e un manto di guano di piccioni che con il caldo di questi giorni stanno emanando esalazioni insopportabili. A pochi passi (foto a destra) i pazienti degli studi medici sopra la farmacia, per non creare assembramenti all’interno sono costretti a stare in fila lì respirando quel lezzo.

Si lamenta di tutto questo Giovanni Piccini (in foto a sinistra), artista proprietario dell’ex chiesa, che si affaccia su questo scempio. "Questo è uno stabile abbandonato" racconta indicando l’immobile fatiscente che si affaccia su quello e sul bellissimo vicolo di via San Leonardo, uno tra i più fotografati di Fano per la spettacolare vista sul campanile di San Paterniano. "Qui si sono accumulati già da molti anni una colonia di piccioni e altri animali - rivela Piccini -. Dal lato di via San Leonardo c’è un’impalcatura pericolante e per i residenti dello stabile di fronte, che hanno terrazze bellissime, lo spettacolo di queste bestie morte. L’anno scorso erano venuti a fare un intervento da questa parte, perché era caduto un pezzo grande di muro. Ma hanno transennato per un po’... poi hanno tolto le transenne ed è rimasto tutto com’era prima".

Dall’altro lato della chiesa, c’è l’ingresso di un’agenzia immobiliare e del suo studio artistico. Di fronte, una ’pantecana’ morta e maleodorante, delle saracinesche arrugginite ed un muro di mattoni pericolanti su cui è stata gettata una rete. "Di qua c’è il problema che continuano a cadere dei pezzi - continua Piccini - oltre ad una serie di animali vivi e morti che sbucano fuori. L’altro giorno persino una biscia. L’anno scorso avevo fatto tutta la procedura con i vigili urbani per risolvere la situazione: ho presentato un esposto all’Asur, loro erano venuti a controllare e hanno obbligato la proprietà a mettere delle reti. Ma le vede? E’ un lavoro ben fatto? Il risultato è che ci si incastrano i piccioni e rimangono morti lì. La settimana scorsa sono venuti a toglierne cinque". Ha richiamato i vigili, Piccini, ma gli è stato detto che deve rifare tutto l’iter. "L’anno scorso ci hanno messo un anno dalla telefonata ai provvedimenti… dovrei ricominciare tutto daccapo?".

Tiziana Petrelli