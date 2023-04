In fila davanti al ’Triple Basket’, aperto anche oggi

A metà mattinata erano circa in 50 fuori dalle porte del negozio in via dei Partigiani ad attendere il proprio turno.

Tutti accomunati da un solo scopo: riuscire ad entrare nel paradiso dei cestisti, tra scarpe a marchio Jordan, tute e canotte della loro squadra del cuore da poter sfoggiare durante l’estate.

È successo ieri nel negozio "TripleBasket", aperto in città meno di un anno fa - il 20 aprile scorso - dalla lungimirante visione avuta da Fabrizio Pasquinelli che, assieme ai suoi due soci, ha visto su Pesaro un bel potenziale di crescita per il marchio, già ben affermato in tutta Italia.

Non è un caso che proprio ieri, durante il secondo giorno di gara del torneo "Ciao Rudy", erano in tantissimi, giovani e adulti, in fila fuori dal negozio specializzato in articoli da basket.

"Il rapporto storico e viscerale che c’è tra Pesaro e il basket rende questa città perfetta per un negozio come il nostro - racconta Pasquinelli -. In tanti già da venerdì sono venuti ad acquistare i nostri prodotti, ragazzi e ragazze che stanno partecipando al torneo "Ciao Rudy" che, inevitabilmente, porta tanti appassionati a correre nel nostro store".

Il negozio, in origine aperto a Senigallia ha poi optato per un trasferimento più redditizio in zona, vendendo oggi a tantissimi giovani e non, articoli specializzati sul settore basket. Tra i prodotti più richiesti: le scarpe da gioco e da passeggio, i completi da allenamento, le canottiere e pantaloncini della squadra preferita in Nba, ma anche dei semplici calzini con il logo ufficiale Jordan o abbigliamento specifico per bimbi e neonati.

"I nostri clienti comprano qualsiasi cosa sia in grado di emozionarli. Nel nostro negozio - continua Pasquinelli - vengono principalmente grandi appassionati di basket e ogni volta che varcano la porta d’ingresso si emozionano, tra le gigantografie di Alphonso Ford e di altri grandi della pallacanestro italiana e non". Oggi e domani il negozio continuerà ad essere regolarmente aperto al pubblico.

