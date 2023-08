In giro per la città con la cocaina nascosta nello scooter per disabili, denunciato un 33enne

Pesaro, 14 agosto 2023 – Lo scooter elettrico per disabili come bancarella ambulante per lo spaccio. E la cocaina già divisa in dosi e tutto il kit per il confezionamento nascosti nelle parti meccaniche del veicolo. Denunciato per detenzione a fini di spaccio, un disabile 33enne, di origine marocchina, disoccupato e pluripregiudicato, residente in centro storico a Pesaro.

L’operazione condotta dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Pesaro si inserisce nella più vasta campagna avviata per il contrasto a ogni forma di illegalità diffusa e, in particolare, alla preoccupante diffusione degli stupefacenti tra i giovanissimi e alle condotte delittuose da parte delle c.d. “baby gang” che imperversano nel capoluogo Pesarese. Sono stati infatti intensificati i controlli, anche con l’impiego di unità cinofile antidroga in aree sensibili del territorio, in considerazione dell’afflusso turistico alla vigilia del Ferragosto.

Ecco che i Carabinieri, nel corso di questi servizi di controllo del territorio, hanno notato un uomo che, in ragione della sua disabilità, si spostava in città a bordo di un idoneo mezzo. Il suo atteggiamento è apparso piuttosto sospetto, anche in ragione delle convergenti notizie che i Carabinieri avevano già acquisito sul suo conto, pertanto hanno deciso di controllarlo. A dispetto dell’asserita situazione di indigenza, l’uomo aveva con sé un rilevante somma di denaro, circa 1000 euro in contanti, decisamente sproporzionata rispetto alle sue reali capacità economiche. A quel punto i Carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo ed eseguire una approfondita perquisizione: nelle parti meccaniche del veicolo su cui viaggiava sono state rinvenute e sequestrate diverse dosi di cocaina pronte per lo spaccio, insieme a vari strumenti utili per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente: una sorta di commercio ambulante. Sono in corso indagini per accertare la provenienza della cocaina e l’eventuale inserimento dell’indagato in contesti cittadini dediti allo spaccio di droga.