In grotta con jeans e k-way: "Non riusciva a risalire. Così lo abbiamo salvato"

Aveva detto all’amico: "Se vedete che non torno, date l’allarme". Poi è sceso nella grotta più profonda delle Marche indossando jeans e k-way. La grotta è quella delle Tassare, monte Nerone, Piobbico, profonda 450 metri. E’ una grotta impegnativa: viene usata come ’grotta scuola’, dagli istruttori speleo. Ma nella sua sprovvedutezza, il 22enne di Urbania poi salvato ha avuto una doppia fortuna: primo, il suo amico, che in effetti ha subito dato l’allarme, secondo, che una squadra del Gruppo speleologico Urbino si trovava per puro caso davanti alla grotta, nel momento del bisogno, quando cioè c’era da tirar fuori il giovane. E’ vero che quando il 22enne è uscito si è preso una serie di ramanzina, dai pompieri e da qualcun altro, ma alla fine è andato tutto ok.

A ricostruire il provvidenziale salvataggio è uno dei protagonisti dell’operazione, Enrico Sacchi, 48 anni, urbinate, coordinatore di tutte le scuole di speleologia delle Marche.

Racconta Sacchi: "Io e la mia squadra siamo arrivati davanti alla grotta alle 12,30 circa di sabato, perché stavamo accompagnando proprio lì un gruppo della Valsesia, Piemonte. Appena arrivati davanti alla grotta abbiamo visto un ragazzo allarmato, ci ha detto che l’amico era da solo, nella grotta, dentro da parecchio, troppo tempo. Per prima cosa abbiamo allertato i soccorsi 118 e il gruppo Saf dei pompieri e avvisato lo Cnsas, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, Poi siamo entrati a cercarlo, la via è obbligata, percorriamo circa 250 metri di dislivello, dopo aver sceso molti pozzi ma l’ultimo, il più profondo, di circa 25 metri, ha una corda fissa che scende nel vuoto: era quella a cui il 22enne si era attaccato, con attrezzatura totalmente insufficiente. Lui è arrivato in fondo al pozzo e non è più riuscito a risalire. Era sfinito. Per risalire in grotta serve l’attrezzatura giusta e capacità nella tecnica di risalita. Lui per un pezzo ce l’ha fatta poi è dovuto tornare giù. Non aveva neanche il discensore speleologico. E gli è andata bene che non si è fatto male, mentre scendeva. Quando ci siamo calati abbiamo sentito che c’era qualcuno, e i primi che lo hanno trovato lo hanno visto bagnato, infreddolito, spaventato, molto stanco, ma aveva jeans e k-way, e lì c’erano 9 gradi. Gli abbiamo chiesto se voleva mangiare o bere...".

"Gli abbiamo detto: ’Ti portiamo fuori noi’. Abbiamo costruito sul posto dei paranchi, e l’abbiamo tirato su fino all’uscita, in parte grazie alla corda e in parte camminando. Lui ha collaborato. Erano le 15,30. Fuori c’erano pompieri e lo Cnsas, che ha sede a Fabriano, ma per l’occasione i primi ad arrivare sul posto sono stati due tecnici di Fano. Pompieri e Cnsas lo hanno poi accompgnato alla macchina, un’ altra ora di cammino".

E se non vi trovavate per caso sul posto, cosa poteva accadere? "L’amico – risponde Sacchi – avrebbe dato l’allarme, ma i soccorsi ci avrebbero messo almeno 3 ore in più". "Ringrazio – aggiunge Sacchi – le persone che hanno partecipato al salvataggio con me: Stratos Diakatos, un tecnico del Cnsas Emilia Romagna, Alessandro Saraga, (aiuto istruttore) Thomas Sperandio, speleologo, Massimo Vagnini, speleologo. La grotta delle Tassare è armata, vuol dire che tutte le corde le abbiamo montate noi e le controlliamo noi, ma a seguito di questo episodio abbiamo deciso di togliere la corda del primo pozzo di ingresso, profondo 6 metri, in modo che si possano calare solo i gruppi speleo che hanno corda, chi non ce l’ha, come era il caso del giovane, da ora non entra più".