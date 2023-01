"In Italia tutto in salita In Australia ho aperto la ditta in un giorno"

Ha lasciato l’Italia otto anni fa, da solo, per volare dall’altra parte del mondo, a Melbourne: "Non vedevo futuro. Ero socio di una ditta di costruzioni, facevo il muratore, ma le tasse erano insostenibili e i clienti pagavano spesso in ritardo. In Australia non esiste". Oggi Matteo Magi ha 38 anni e lavora in proprio come piastrellista. Ha una compagna (italiana) e una bimba, una vita agiata e molte sicurezze in più: "All’inizio pensavo solo ad un’esperienza all’estero, poi mi sono guardato intorno e ho capito subito che le opportunità erano a portata di mano. Dopo due anni in una ditta di Melbourne in cui ho imparato molto mi sono messo in proprio: in un giorno ho aperto la partita Iva perché qui la burocrazia è a zero, ho comprato gli attrezzi, una macchina e grazie al passa parola della comunità italiana mi sono arrivati presto dei clienti".

La sua vita è cambiata radicalmente: "Mi sono specializzato come piastrellista e faccio tutta roba di lusso: piscine, marmi e pavimenti in ville da sogno. In Italia, con quello che guadagno qui, sarei benestante ma comunque vivo un vero boom in campo lavorativo, tanto che mi son potuto permettere due mesi di ferie. Riprenderò a febbraio e ho già la fila, tanto che assumerò un altro ragazzo, pesarese come me".

Di tornare in Italia non se ne parla proprio: "Ormai la mia vita è qua e non solo per il lavoro. Ho incontrato l’amore, Margherita è ligure ed era arrivata a Melbourne due anni prima di me, mi ha aiutato a capire come funziona questo paese, oggi abbiamo una bimba e penso al futuro, faccio degli investimenti. Oltre alla casa dove viviamo ne ho comprata un’altra. A volte quasi mi vergogno a raccontare agli amici il mio tenore di vita, sento che lì fanno fatica".

C’è un prezzo da pagare: "La nostalgia della famiglia e degli affetti più cari, che vedo solo una volta all’anno, in agosto, quando torno a Pesaro". Era un bravo velista, Matteo e in Australia il mare non gli manca certo: "Ma non ho tempo per le regate, mi sono dato alla pesca subacquea, partecipo a gare di moto nel deserto e vado in mountain-bike, la natura qua è splendida. Cosa vorrei dire a tanti ragazzi che sognano di partire? Che in Australia, se hai voglia di fare e delle capacità, è quasi impossibile fallire".

Elisabetta Ferri