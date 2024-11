In libreria “Il coraggio della paura“ di Stefano Gentili

E’ stato presentato sabato scorso nella biblioteca San Giovanni di Pesaro il libro “Il coraggio della paura“ di Stefano Gentili da Lamoli. Dopo il successo della silloge “Il sentiero che porta a Lamoli“ uscita a settembre 2023, nella quale Stefano Gentili “canta“ la sua Lamoli e il territorio, è arrivato dunque il secondo volume della silloge “Nord e sud“ col titolo “Il coraggio della paura“ ed è di questo che ci parla il romanzo. Un’espressione che inevitabilmente ci rimanda alle parole di Giovanni Falcone pronunciate in una delle sue ultime interviste: "L’importante non è stabilire se uno ha paura o meno. È saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa. Il coraggio è questo altrimenti non è più coraggio, ma incoscienza".

Un monito che il grande magistrato ha saputo testimoniare con la vita, nella sua lotta contro le mafie e i poteri che le sostengono. Nel romanzo di Gentili, il coraggio della paura è la sfida che viene lanciata da parte di tutti coloro che non vogliono rinunciare a contrastare il malaffare, anche se questo si presenta con la veemenza dei poteri forti e dunque potrebbe schiacciare. Durante la presentazione della “fatica“ di Gentili è stata letta a riguardo una lettera del magnifico rettore dell’Università di Urbino Giorgio Calcagnini, impossibilitato a presenziare per un impegno universitario: "Le parole di Stefano Gentili – scrive tra l’altro il Rettore – toccano sempre con ampio coraggio e nessuna paura, le grandi questioni sociali del nostro tempo".

am. pi.

Foto: Stefano Gentili